Ecopetrol capacita 70 cartageneros en sostenibilidad y protección del medio ambiente

Cartagena

Un grupo de 70 miembros de comunidades insulares y aledañas a la refinería de Cartagena tendrán la oportunidad de mejorar sus conocimientos sobre sostenibilidad, cambio climático y protección del medioambiente, gracias a dos diplomados que ofreció Ecopetrol de manera gratuita con el apoyo de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB).

Estos espacios de formación, que lleva el título de diplomado en Gestión del Riesgo, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, se impartirán bajo un enfoque teórico-práctico y, en promedio, tendrán una duración total de 210 horas.

Durante estas sesiones, los asistentes de las dos cohortes aprenderán sobre conceptos básicos de desarrollo sostenible aplicado al territorio, así como también adquirirán habilidades de liderazgo para afrontar los retos ambientales en la región Caribe y promover la infraestructura verde en esta parte del país.

“Desde Ecopetrol estamos propiciando estos espacios académicos con el propósito de promover una sensibilidad colectiva hacia la protección de la vida y los recursos naturales, para que de esta forma, desde el territorio y las comunidades, se gesten las soluciones y las alternativas necesarias que le apunten a construir un futuro para Cartagena con mayor conciencia ambiental y sostenible”, aseguró Juan Pablo Vélez, jefe Territorial Ambiental de la Región Caribe de Ecopetrol.

Este esfuerzo académico se enmarca en la estrategia territorial de la Refinería de Cartagena y responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los cuales buscan diseñar planes de acción con miras a promover la adaptación al cambio climático y contribuir con el bienestar social y económico de las comunidades.