Qué significa sentir que cae cuando se está quedando dormido: ¿por qué sucede?

Lo primero que debe saber es que la extraña sensación de caer justo en el instante en el que se está quedando dormido se conoce como sacudida hípnica o espasmo mioclónico del sueño.

Este fenómeno consiste en una contracción muscular repentina, breve e involuntaria, que aparece en la transición entre la vigilia y el sueño. Suele interpretarse como un tipo de mioclonía fisiológica, es decir, un movimiento benigno que no señala patología alguna.

Desde la perspectiva de la medicina del sueño, se clasifica como una parasomnia común que puede sobresaltar, pero que en la mayoría de los casos no tiene consecuencias negativas.

Por otra parte, investigaciones recopiladas en la ‘Sleep Foundation’ indican que más del 60 % de las personas lo han experimentado al menos una vez, y cerca del 10 % lo vive con frecuencia diaria.

Aunque puede intensificarse por factores como estrés, fatiga o consumo de cafeína, se considera un evento normal del organismo al relajarse. En general, solo requiere atención médica si interfiere de forma significativa con el descanso.

¿Por qué suceden estos espasmos al dormir?

Durante los primeros minutos del descanso, el organismo comienza a relajarse y el cerebro cambia su actividad eléctrica: de las ondas alfa, propias de la vigilia tranquila, pasa a las ondas theta, características de la fase N1, considerada la etapa más ligera del sueño.

En ese momento puede producirse un desajuste entre los sistemas que regulan la vigilia y los que inducen el sueño profundo. El resultado es una activación muscular repentina, experimentada como un sobresalto.

Por otra parte, algunas hipótesis plantean que el cerebro interpreta la relajación corporal como una caída real y responde con un reflejo defensivo. Factores externos e internos, como el estrés, la ansiedad, la falta de sueño, la cafeína, el alcohol o incluso el ejercicio intenso previo al descanso, pueden aumentar la probabilidad de que aparezcan estos movimientos.

¿Cuándo prestar atención a este fenómeno?

En la mayoría de los casos, las sacudidas hípnicas son un fenómeno fisiológico completamente normal que no requiere intervención médica. Se presentan como un sobresalto ocasional y pasajero durante la transición al sueño, sin mayores repercusiones en la salud.

Sin embargo, la medicina del sueño ha advertido que es recomendable buscar la opinión de un especialista cuando estos movimientos se vuelven muy frecuentes, intensos o incluso dolorosos, ya que podrían confundirse con trastornos de origen diferente.

Entre ellos destacan el síndrome de piernas inquietas, los movimientos periódicos de las extremidades o algunas formas de epilepsia, que sí necesitan un abordaje clínico específico.

Adicionalmente, estudios han mostrado que en enfermedades neurológicas como el parkinsonismo, estas contracciones pueden fragmentar el sueño y contribuir al insomnio.

Finalmente, aunque en la mayoría de las personas los espasmos representan solo una respuesta natural del cuerpo al relajarse, es fundamental identificar cuándo pasan de ser un fenómeno benigno a un signo que amerita atención médica especializada para preservar la calidad del descanso.