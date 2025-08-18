Jorge Quiroga, el expresidente que busca volver al mando de Bolivia

El candidato y expresidente de Bolivia Jorge ‘Tuto’ Quiroga afirmó que el país “cambiará dramáticamente” después de estas elecciones generales, luego de emitir su voto este domingo en La Paz.

“Es una jornada que va a marcar la historia de Bolivia, va a cambiar dramáticamente el país después de este 17 de agosto, después de dos décadas que han sido destructivas, polarizantes, de mucha persecución, de mucho dolor, este domingo sale el sol”, dijo Quiroga a los medios.

Quiroga (2001-2002) pidió a los bolivianos que vayan a votar por el candidato que elijan y “que no se dejen intimidar con nada” porque “el instrumento más poderoso en la democracia es una papeleta”.

“Tuto” Quiroga se disputará la presidencia con el candidato de centro-derecha Rodrigo Paz, quien sumó la mayoría de los votos en la primera vuelta electoral. La segunda vuelta está planeada para el 19 de octubre.

El expresidente, de 65 años, lamentó que durante las primeras horas de la jornada electoral se presentaran incidentes como el que le ocurrió al candidato oficialista Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular, que fue apedreado y abucheado por una turba, tras emitir su voto en el bastión político y sindical del expresidente Evo Morales (2006-2019), donde es considerado un “traidor” por alejarse del exgobernante.

Tuto, el expresidente

Jorge Quiroga es un ingeniero de 65 años, graduado en la Universidad A&M de Texas, exempleado de la multinacional estadounidense IBM y hoy candidato de la alianza política Libre.

Más conocido como “Tuto”, apodo que agregó a su nombre oficial, fue vicepresidente del militar Hugo Banzer, un exdictador que a fines de los 1990 alcanzó la presidencia por la vía democrática. Lo reemplazó luego de su renuncia por cáncer en 2001 y 2002.

Buscó también la presidencia en 2005 y 2015, pero nunca tuvo tantas posibilidades como ahora. Ipsos-Ciesmori le daba un segundo lugar con 20% a una semana de los comicios y el resultado fue levemente superior.

Se denomina liberal, pero también atrae los votos más conservadores.

“Me voy a dedicar a salvar la economía de Bolivia, a traer inversiones, a abrir mercados. Voy a hacer acuerdos de libre comercio con China, con Corea, con Japón, con Europa”, dijo a la AFP.

Promete un “cambio sísmico”: bajar el déficit fiscal, reducir el Estado, privatizar todas las empresas públicas deficitarias e impulsar una nueva Constitución con giros “radicales”.