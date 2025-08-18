Juanfer Quintero podría perderse partido clave de Libertadores: Marcelo Gallardo reveló la razón

Juan Fernando Quintero disputó con River Plate el compromiso ante Godoy Cruz de la Primera División de Argentina. Sin embargo, el colombiano no pudo jugar la segunda mitad por una molestia.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo se impuso 4-2 ante el Bodeguero en el estadio Más Monumental. Quintero fue el encargado de cobrar el tiro de esquina y ponerle la asistencia a Giuliano Galoppo, que anotó de cabeza dándole el tercero a River en el tiempo adición de la primera parte.

¡¡DOBLETE DE GALOPPO PARA ANOTAR EL 3-2 DE RIVER ANTE GODOY CRUZ EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!! pic.twitter.com/RTf8mMUXai — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025

Pese a que el colombiano estaba disputando un buen partido no logró jugar la segunda mitad debido a que ingresó al vestuario con una molestia en su rodilla izquierda, el técnico Gallardo no dudó en sustituir a Juan Fernando Quintero por Matías Galarza.

Sin embargo, el colombiano no fue la única baja en este encuentro ante Godoy Cruz. El lateral Fabricio Bustos salió lesionado del tobillo izquierdo al minuto 36 y fue reemplazado por Marcos Acuña.

ATENCIÓN: Juanfer está con una molestia y charló con el Muñeco luego del 3-2 de River vs. Godoy Cruz sobre el final del primer tiempo.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/I0TmHnp8Lh — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025

El entrenador argentino habló en la rueda de prensa posterior al partido sobre la ausencia de Quintero para el segundo tiempo, a lo que indicó: “Juanfer salió con una molestia en la rodilla, que creemos que no va a ser nada preocupante“.

Por otra parte, Kevin Castaño fue titular y jugó los 90 minutos del partido, mientras que Miguel Borja ingresó al terreno de campo para jugar los últimos 20′ y una vez más no pudo marcar gol.

¿Cuándo vuelve a jugar River Plate?

River Plate disputará su partido de vuelta de octavos de final de Copa Libertadores frente a Libertad de Paraguay el próximo jueves 21 de agosto, desde las 7:30 de la noche (hora colombiana). Cabe recordar que la ida concluyó sin goles en el Estadio Tigo de la Huerta. Se espera que Quintero pueda recuperarse para este encuentro.