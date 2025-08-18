Festival en Puerto López atrajo turismo y fortaleció la economía

CULTURA

En medio de música llanera, joropo y diversidad gastronómica concluyó la versión 20 del festival Canoeros en Puerto López, Meta. El atractivo de este fin de semana fueron conciertos y concursos tradicionales de la región que convocaron a más de 20 mil personas.

El alcalde Pedro Velandia destacó múltiples logros alcanzados durante la celebración que tenían como objetivo posicionar al municipio como un destino turístico, cultural y artístico de relevancia nacional.

“La celebración del evento, estamos haciendo un estudio de mercadeo, un estudio con información veraz, una prueba aproximada de 500 personas, entre comerciantes, hoteleros, vendedores, mototaxistas, y a hoy yo creo que el aumento exponencial ha sido más del 500%, hemos tenido una ocupación hotelera del 100%, los restaurantes completamente full, los vendedores han vendido absolutamente todo, tanto así que les ha tocado volver a sacar otros productos porque no pensaban o no creían la dimensión del evento y han llegado muchas más personas de las esperadas (…) un lujo como alcalde poder decir que ya nos estamos consolidando como un centro de eventos y actividades no solo culturales, folclóricas, sino también artísticas en las noches de concierto.”, afirmó el mandatario local.

Comercio en crecimiento

Según un estudio previo de mercadeo indica durante las festividades, el comercio alcanzó ventas que superaron las expectativas, además, muchos de ellos se vieron en la necesidad de reabastecerse a mitad del evento, dada la gran afluencia de público.

Los representantes del sector hotelero aseguraron que el turismo permite conocer la región y de paso aporta al desarrollo social.

“Demasiado bien, de hecho, es mucha gente afuera, mucho turista. Yo creo que tuvimos la ocupación del 100% de gente de Bogotá, de otras regiones, porque el festival fue un éxito total. Tuvimos la reina, muestra gastronómica, cultural. Realmente Puerto López es un municipio de mucho desarrollo, sabemos que somos la despensa prácticamente de Colombia, somos una región agroindustrial, ganadera, turística. Somos pioneros en maíz en Colombia, igualmente tratamos de luchar por ser pioneros en la parte cultural porque tenemos maravillas que la gente no conoce”.

Un festival para todos: familia y seguridad

El evento se diseñó con una estrategia pensada en la unión familiar como motor de participación ciudadana.

Para lugareños y turistas este tipo de festivales son un referente cultural en la región. “Es un lujo como alcalde poder decir que ya nos estamos consolidando como un centro de eventos y actividades no solo culturales y folclóricas, sino también artísticas en las noches de concierto”, declaró.

De otro lado, uno de los aspectos más destacados fue la seguridad durante los días del festival, estuvo custodiado por Policía y Ejército Nacional.

“Hoy Puerto López es más estigma que estadísticas de violencia”, expresó el alcalde, quien resaltó la disminución significativa de los índices de criminalidad”.