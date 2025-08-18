Familiares que entran en licencia por luto y días que dan según grado consanguinidad: Así se pagan

La ley colombiana le permite como trabajador ausentarse de sus labores en caso del fallecimiento de un familiar cercano, sin que esto afecte su salario.

Este derecho se conoce como licencia por luto y está regulado en el Artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 1280 de 2009.

Con esta norma se busca garantizar que las personas puedan enfrentar el duelo y acompañar a sus familias en momentos difíciles, sin que sientan la presión de perder su empleo o de ver reducidos sus ingresos.

¿Cuántos días de licencia son?

En Colombia la ley establece que los trabajadores tienen derecho a 5 días hábiles consecutivos, a partir del suceso, de licencia remunerada en caso de fallecimiento de ciertos familiares.

Lea también: El duelo tras una separación: cómo afecta la mente y el cuerpo, según Roinel Salamanca

¿Qué familiares entran en la licencia por luto?

El derecho para la licencia de luto se determina por el grado de consanguinidad, de afinidad o civil, de la persona fallecida respecto al trabajador que la solicita.

Segundo grado de consanguinidad : padres, hijos, hermanos y abuelos.

: padres, hijos, hermanos y abuelos. Primer grado de afinidad: suegros, yerno y nuera.

suegros, yerno y nuera. Primer grado civil: hijos adoptivos o padres adoptantes.

hijos adoptivos o padres adoptantes. También cubre al cónyuge o compañero permanente.

Cabe destacar que esta norma no cubre parientes lejanos como tíos, primos o sobrinos, a menos que exista otro tipo de vínculo reconocido legalmente.

¿Cómo se pagan los días de luto?

La licencia por luto es 100% remunerada, es decir, que durante los cinco días el trabajador recibirá su salario normal, sin ningún tipo de descuentos ni modificaciones.

Además, tenga en cuenta que no puede ser reemplazada por vacaciones, permisos no remunerables o licencias ordinarias.

Usted recibirá su salario habitual.

Seguirá liquidando sus prestaciones sociales.

Tampoco afectará su antigüedad ni sus aportes a seguridad social.

¿Cómo solicitar la licencia por luto?

Para solicitar este permiso usted debe avisar a su empresa de manera verbal o escrita el fallecimiento de su familiar. La ley otorga 30 días de plazo para demostrar el hecho a través de un documento, que puede ser el certificado de defunción.

Tenga en cuenta que debe demostrar su grado de consanguinidad o de afinidad con el fallecido.

¿Qué documentos necesita?

Copia del certificado de defunción.

Registro civil de nacimiento del fallecido.

Registro civil del trabajador.

Copia del certificado de matrimonio civil o religioso en el caso de familiares de afinidad.

Documento sobre convivencia en caso de unión libre.

Recomendaciones para tomarse la licencia