“Cuando ELN hace algo, tiene el valor de responder”: Antonio García sobre asesinato de Miguel Uribe
El comandante de la guerrilla negó que hayan estado detrás del magnicidio del senador de oposición y rechazó las insinuaciones del presidente Petro.
Colombia
Por medio de una comunicación que publicó la delegación de Paz del ELN, el primer comandante Antonio García negó cualquier vínculo de la guerrilla con el atentado que sufrió el senador y precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turybay el pasado 7 de junio, que terminó ocasionándole la muerte el 11 de agosto.