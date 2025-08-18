En Magangué camioneta por poco cae a las aguas del río Magdalena: hay dos heridos

Una camioneta de placas MYS 176 por poco termina en las aguas del río Magdalena, luego de que su conductor (herido en un brazo) perdiera el control, al parecer, por circunstancias de lluvia y presunto exceso de velocidad.

El siniestro se presentó en el puente Roncador, vía que de Magangué conduce hasta el Distrito de Mompox, y dejó dos personas heridas que recibieron atención médica en el hospital La Divina Misericordia de territorio magangueleño.

Uno de ellos es Alonso Mancera Ramos de 79 años, natural de Talaigua Nuevo- Bolívar, quien presentó trauma craneoencefálico sin pérdida de la conciencia, además de trauma en cuello y abdomen.