El Pulso del Fútbol, 18 de Agosto 2025

El Pulso del Fútbol analiza la situación de Millonarios y su técnico David González.

David González, DT de Millonarios / Caracol Radio.

Juan Cedeño

50:51

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el mal momento de Millonarios y la continuidad del entrenador David González. César dijo: “La fealdad en la que anda Millonarios es una tragedia grande. La gente está enfurecida. De una vez le digo que no se va a ir”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo lo sostendría un poco, pero ya no tiene muchos créditos, como en todo, se van agotando los créditos”.

No olvide escuchar el audio del programa.

