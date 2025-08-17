Un gato que rasga muebles puede estar estresado: ¿qué lo genera? Veterinario explicó

¿Por qué mi gato rasga los muebles? Imagen vía Getty Images / Kannika Paison

A pesar de que los gatos domésticos se acostumbren a la perfección a convivir con los humanos, muchos de ellos presentan conductas y comportamientos específicos que los hacen únicos.

Tener un gato en casa implica convivir con comportamientos propios de su naturaleza como lo son explorar rincones, saltar a lugares altos y, por supuesto, rasgar superficies.

Muchos de sus dueños pueden relacionar este comportamiento como una “maldad”, expertos afirman que este hábito puede ser señal de que su felino esté estresado o ansioso.

¿Por qué los gatos rasgan los muebles?

Esta es una conducta completamente normal en los gatos. Cuando rasgan ellos pueden:

Afilar sus uñas y retirar capas muertas en las mismas.

Marcar territorio: Por medio de sus patas, ellos liberan feromonas.

Por medio de sus patas, ellos liberan feromonas. Estirar sus músculos y liberar tensión física.

Expresar emociones: Por medio de esto pueden demostrar desde entusiasmo hasta nerviosismo.

Es importante que tenga en cuenta que si este comportamiento se vuelve excesivo o repetitivo en los muebles de su hogar, puede estar relacionado con factores emocionales.

Estas son las causas de estrés en los gatos:

Según los veterinarios, el estrés es uno de los principales detonantes para que un gato rasgue objetos que no debería. Asimismo, los siguientes factores puede causar este comportamiento:

Las mudanzas , remodelaciones I la llegada de nuevas personas o animales.

, remodelaciones I la llegada de nuevas personas o animales. La ausencia de rascadores, juguetes, estantes o escondites.

Pasar muchas horas solos sin estimulación.

sin estimulación. Música a alto volumen, obras de construcción o la pirotecnia.

Si en su casa tiene varios gatos y no cuentan con suficientes comederos, areneros o lugares de descanso.

¿Cómo se si mi gato está estresado?

Otros comportamientos de los gatos para demostrar que están estresado además de dañar muebles pueden ser:

Esconderse frecuentemente.

Maullar de manera inusual o excesiva.

Lamerse hasta perder el pelo.

Cambiar sus hábitos alimenticios o dejar de comer.

Agresividad repentina.

Es importante que preste atención a estas señales para garantizar el bienestar físico y emocional de su mascota.

Recomendaciones para evitar estos comportamientos: