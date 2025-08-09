¿En qué otras fechas se celebra el Día del Gato?: no solamente es el 8 de agosto

Cada 8 de agosto se celebra en el mundo el Día Internacional del Gato, una fecha que se estableció no solamente para honrar la compañía que brindan en el hogar, sino también para que se prevalezcan sus derechos y se promuevan campañas de protección que fomenten su bienestar.

Si bien comparten el honor con los perros de ser las mascotas más populares, los felinos sacan una ligera diferencia por la cantidad de individuos que hay en los hogares. Según cifras de la Red Global de Ecología, existen alrededor de 600 millones distribuidos en todo el mundo. De ellos, unos 220 millones fueron adoptados por una familia.

Y es que su domesticación tuvo lugar hace más de 10.000 años en Oriente Medio cuando eran usados para controlar las plagas. Sin embargo, a partir del siglo XX se crearon unas mejores condiciones para su domesticación como la creación de la arena para gatos con tal de que pudieran sentir un ambiente más cómodo en la casa.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Gato el 8 de agosto?

La celebración del Día del Gato surgió por iniciativa del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés). Esta cuenta con presencia en más de 40 países en el mundo y trabaja en el rescate y la protección de los animales, así como en la conservación de sus hábitats.

Para el año 2002, la IFAW fijó el 8 de agosto no solamente por ser la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte, sino también porque estadísticamente es el momento en el que los felinos disfrutan más el calor del Sol durante el verano. Por otra parte, la jornada busca destacar sus cualidades y visibilizar las problemáticas que afrontan a fin de buscar diferentes estrategias que permitan ayudarlos y protegerlos.

Aunque esta fecha es la más popular para honrar a los gatos en el mundo, hay otras dos que se fijaron en el calendario por la misma razón. Estas son el 20 de febrero y el 29 de octubre.

¿Cuál es la razón?

La primera fecha, el 20 de febrero, coincide con el fallecimiento de Socks, la mascota del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y quien se hizo célebre por acompañarlo en sus conferencias de prensa cuando gobernó desde la Casa Blanca entre 1993 y 2001.

Se dice que este felino vivió alrededor de 19 años antes de fallecer en febrero de 2009 por cuenta de un cáncer de mandíbula.

Por otra parte, el 29 de octubre fue determinado a raíz de una iniciativa de Colleen Paige, una especialista en el estilo de vida de los gatos, con el propósito de fomentar su adopción ante la gran cantidad de ejemplares que habitan en las calles. Sin embargo, la fecha solamente se celebra en Estados Unidos.

De acuerdo a las cifras de la Red Global de Ecología, existen entre 39 y 49 razas de gatos en el mundo. Asimismo, países como Estados Unidos, China, Rusia y Brasil cuentan con el mayor número de felinos.