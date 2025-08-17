“Nunca pedí mentir o callar”: expresidente Uribe sobre su condena por soborno a testigos

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a referirse a la condena en su contra de prisión domiciliaria por soborno de testigos y fraude procesal, insistiendo en que no existen pruebas que lo señalen como determinador de esas conductas y que su actuación siempre estuvo orientada a buscar la verdad.

A través de una publicación en X, Uribe indicó que en el proceso la analista de comunicaciones Carolina Vargas Villamil, testigo de la Corte Suprema y de la Fiscalía, declaró que en más de 20.000 interceptaciones a su teléfono no encontró una sola expresión en la que se ordenara mentir o guardar silencio.

El expresidente cuestionó el fallo, calificándolo como falta de pruebas directas, indicando que se desconoce los registros y testimonios del proceso.

“Nunca sugerí que se pidiera mentir o callar. El fallo, a falta de pruebas, dice que la verdad era mi eslogan estratégico para ocultar el delito. A falta de pruebas lo dice. Sobre la acción de revisión, supe 39 días después de aquel 22 de febrero cuando el tema lo propuso el abogado de Monsalve en una reunión en La Picota, quien dijo que el doctor Cadena ofreció servicios de su oficina, pero que nunca pidió mentir o callar”, explica Uribe.

“Confié en el abogado y por eso le dije que procediera”

Sobre la llamada del 3 de abril de 2018, en la que se habló de una Acción de Revisión para beneficiar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, Uribe sostuvo que la propuesta fue iniciativa del abogado Diego Cadena y no suya.

También se refirió a los pagos de Cadena a testigos como Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, señalando que solo se enteró de esos giros en 2019, cuando Cadena ya había dejado de prestarle sus servicios profesionales.

“Me dijo que se le ocurría ofrecer una acción de revisión que estaba facultado para ello. Confié en el abogado y por eso le dije que procediera. Esto muestra que actué con espontaneidad, sin cuidado del teléfono, por lo tanto, sin dolo”, señaló Uribe Vélez.

El expresidente cuestionó que la Fiscalía y el fallo hayan interpretado su pago de honorarios a Cadena como una forma de financiar pagos a testigos. “Lo grave es que, a pesar del video de mi respuesta en el contra-interrogatorio, el fallo tomó esa tesis. Me condenaron con falsedades notorias y con suposiciones políticas”.