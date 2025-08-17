Habitantes de Melgar, Tolima, acuden hoy a las urnas para elegir alcalde

Tolima

Este domingo, 17 de agosto, los habitantes de Melgar en el Tolima acuden a las urnas para elegir alcalde en medio de una jornada atípica tras la decisión del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la elección del mandatario elegido en octubre de 2023, Rodrigo Hernández.

El proceso electoral ha estado marcado por la fuerte pugna entre las campañas y acusaciones mutuas de posibles hechos de corrupción que han enrarecido el ambiente, lo que motivó a las autoridades locales durante la última semana a emitir un paquete de medidas extraordinarias como la implementación del toque de queda entre las 11 de la noche y las cinco de la mañana.

Asimismo, desde el Gobierno Departamental se dispuso un incremento del pie de fuerza con miembros de la Policía Nacional, Ejército y Fuerza Aeroespacial que apoyará son sobrevuelos y presencia en el casco urbano durante la jornada electoral.

El registrador departamental César Bocanegra informó que todo está dispuesto en los diferentes puntos de votación, el material electoral ubicado en sus respectivos lugares además de la logística para la transmisión de datos una vez se cierren las urnas.

Esta jornada de elección atípica tendrá el acompañamiento de la Misión de Observación Electoral, MOE, que hará presencia en los diferentes lugares de votación. Su director, Cristian Martínez, señaló que se tendrá una especial vigilancia con el puesto de votación rural ubicado en la vereda Kualamaná, el cual por recomendación del Comité de Seguimiento Electoral se solicitó desplegar una presencia de los veedores.

¿Cuántos Melgarenses pueden acudir hoy a las urnas?

Según el reporte de la Registraduría del Estado Civil un total de 33.117 personas están habilitadas para votar elegir este domingo, 17 de agosto, alcalde en el municipio de Melgar.

¿Quiénes son los candidatos?

Francisco Bermúdez, Partido de la U.

Yolanda Pérez, Partido Conservador

Gentil Gómez Oliveros, Partido Liberal