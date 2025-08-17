En Montería evalúan daños dejador por aguacero de más de tres horas que provocó graves emergencias

Montería

Un fuerte aguacero provocó inundaciones en toda la ciudad, las alcantarillas colapsaron generando obstáculos para el tráfico.

Desde hace tiempo, vecinos se quejan de que estos problemas se repiten cada temporada de lluvias, evidenciando debilidades estructurales que siguen sin resolverse.

Durante la emergencia, personal de Zonas Verdes y Bomberos trabajaron sin descanso para remover árboles caídos, despejar las calles y garantizar seguridad para peatones y conductores.

En barrios como El Recuerdo y Monteverde, viviendas y edificios resultaron anegados, afectando a decenas de familias. Las Viñas, Rancho Grande y La Palma también registraron inundaciones y represamientos de agua, lo que provocó estancamientos en vías y dificultó el paso, informó la alcaldía de Montería.

Sectores múltiples, incluidos La Gloria, Robinson Pitalúa, La Candelaria, Villa Jiménez, Villa Melissa y Monte Roble, fueron inspeccionados por la Alcaldía tras reportes de inundaciones, gracias al colapso de canales de drenaje.

Un llamado claro

Autoridades y organismos de socorro evalúan daños y atienden la población afectada. Los ciudadanos en esta ciudad se quejan porque esta situación se repite cada temporada de lluvias.

El alcalde Hugo Kerguelén pidió a los habitantes del sector El Cerro evacuar sus casas improvisadas tras un derrumbe que las dejó en riesgo, mientras personal especializado evalúa el terreno para prevenir riesgos de deslizamientos.

Al mismo tiempo, el equipo de zonas Verdes y el Cuerpo Oficial de Bomberos trabajan en la remoción de árboles y ramas caídas, despejando vías y protegiendo a peatones y conductores.