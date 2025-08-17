Colombia termina Juegos Mundiales de Chengdú como el mejor país latinoamericano: acá sus resultados

¡Concluyó la participación de Colombia en los Juegos Mundiales de Chengdú como el país latinoamericano de mejor rendimiento! La delegación nacional tuvo una destacada actuación en el patinaje, su deporte insignia, y las actividades subacuáticas.

¡Somos orgullo latinoamericano! 🥳🇨🇴



Colombia fue el mejor país de la región en los Juegos Mundiales (México terminó 21 y Argentina, 32). ¡Y el segundo de todo el continente! Solo 🇺🇸 se ubicó mejor (sexto).



Y es que con un total de 21 podios, el país se consagró como el mejor de la región, por encima de México y Argentina; así como fue el segundo más exitoso del continente, luego de la potencia Estados Unidos.

En total, Colombia consiguió 7 medallas de oro, todas ellas en el patinaje; 11 preseas de plata y 6 más de bronce, entre las que destacan squash y jiujitsu como novedades.

Resultados de Colombia en los Juegos Mundiales de Chengdú

Medallas de oro (7)

María Fernanda Timms – Patinaje – Vuelta al circuito.

Gabriela Rueda – Patinaje – 15.000 metros eliminación.

Juan Jacobo Mantilla – Patinaje - 15.000 metros eliminación.

Gabriela Rueda – Patinaje – 5.000 metros puntos.

María Fernanda Timms – Patinaje – 1.000 metros.

Gabriela Rueda – Patinaje – 10.000 metros eliminación.

Juan Jacobo Mantilla – Patinaje – 10.000 metros eliminación.

Medallas de plata (8)

Relevo 4x50 superficie damas (G. Fernández, P. Aguirre, V. Retamozo, D. Moreno) – Actividades subacuáticas.

Relevo 4x100 superficie damas (G. Fernández, V. Retamozo, D. Moreno, P. Aguirre) – Actividades subacuáticas.

María Carolina Rodríguez – Apnea sin aletas FFS1-FFS2 – Actividades subacuáticas.

Jhon Edward Tascón – Patinaje – Vuelta al circuito.

Gabriela Rueda – Patinaje - 10.000 metros puntos.

Jhon Edwar Tascón – Patinaje – 500 metros.

Gabriela Rueda – Patinaje – 1.000 metros.

Jhon Edwar Tascón – Patinaje – 1.000 metros.

Medallas de bronce (6)

Juan Fernando Ocampo – Actividades subacuáticas – 200 metros superficie.

Relevo 4x50 varones (JC Rodríguez, JD Duque, M. Fernández, JF Ocampo) – Actividades subacuáticas.

María Carolina Rodríguez – Actividades subacuáticas - Apnea con aletas FFS1-FFS2.

Edgar Castillo / Jeison Mora – Jiujitsu - Mixto dúo para visual.

Miguel Ángel Rodríguez – Squash – Individual.

Jhon Edwar Tascón – Patinaje - 200 metros contrarreloj.