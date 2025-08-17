Arsenal se queda con el triunfo en Old Trafford frente a Manchester City

En la primera jornada de la Premier League, Arsenal se quedó con el triunfo ante Manchester United por la mínima diferencia, en un duelo que se definió tras un error defensivo del equipo local que supo aprovechar el conjunto de Mikel Arteta para quedarse con los tres puntos.

Ni Matheus Cunha ni Bryan Mbeumo ni Benjamin Sesko fueron suficientes para cambiar el destino este domingo del Manchester United, perdió en su casa 0-1 ante Arsenal por un error decisivo de su portero Altay Bayindir aprovechado por Riccardo Calafiori, quien mando el balón al fondo de la red.

El arquero español David Raya fue crucial para el Arsenal, sobre todo en la atajada a Mbeumo donde impido que la pelota ingresa; el fallo de Bayindir marcó el declive del equipo de Rubén Amorim, al que le quedan muchos aspectos para trabajar en los entrenamientos y mejorar en el plantel.

El Arsenal mantiene su nivel de juego ratificando su alza que ha evidenciado en sus últimos juegos. El once titular de este domingo, sumo puntos a la puesta por Martín Zubimendi que llego como refuerzo para esta temporada desde Real Sociedad, aún no ha sumado minutos en la Premier el goleador Viktor Gyokeres quien está en proceso de adaptación, a falta de oportunidades para Odegaard, Rice, Saka y Gabriel Martinelli.

Mérito para Arsenal por su buena actuación, tanto como el mal partido del portero turco Altay Bayındır del United, el reemplazo en la primera jornada de André Onana quien no estuvo presente en el juego por decisión del técnico, quien dio rebote para que se pudiera marcar el gol. El motivo por el que el conjunto de Ruben Amorim empezó su nuevo proyecto en Old Trafford con mal pie.

No fue titular Sesko, inicialmente suplente en el proceso de reconstrucción del Manchester United de Ruben Amorim, con Matheus Cunha y Bryan Mbeumo en el once, en el que anunciaron muchas de sus interesantes cualidades en el fútbol.

Aun así, Manchester United demostró posibilidades este domingo, más allá del error de su portero, que lo condicionó todo. Velocidad, potencia, atrevimiento, Mbeumo es un recurso de sumo valor, el equipo ha ganado avance en su ataque.