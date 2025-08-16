“Yo no protejo amigotes que se roban la plata”: presidente Petro sobre Carlos Ramón en Nicaragua

JUSTICIA

El presidente de la República Gustavo Petro durante el consejo de ministros que se adelantó en la noche de este viernes 15 de agosto, se refirió a la polémica por cuenta del permiso de residencia que recibió Carlos Ramón González en Nicaragua, en medio de la imputación de cargos contra el exdirector de la DNI por el entramado de corrupción de la UNP. “Yo no protejo amigotes que se roban la plata, siempre he pedido que vayan a la cárcel”.

Según Petro, se enteró de la noticia por los medios de comunicación. “Nos enteramos por la prensa, toca confesarlo, la canciller también y la anterior canciller también. No es cierto, el Gobierno Nacional no pidió ninguna residencia de Carlos Ramón. Yo quise que preguntaran en Nicaragua cuál es la versión de ellos”. Además, reveló que el país centroamericano no ha dado aval para que el nuevo embajador colombiano asuma funciones en ese país.

El presidente Gustavo Petro reveló que: “No nos han aceptado nuevo embajador. Nicaragua no es amistosa con Colombia y no con este gobierno, porque nosotros le servimos a través de la justicia que siguiera avanzando en el mar territorial de Colombia (….) eso se le olvida a la prensa y entonces creen que andamos de ‘amigotes ‘y resulta que no nos quieren (…) la prensa quiere hacernos ver es como si estuviéramos protegiendo un ‘amigote’ que se roba una plata”.

Al pronunciamiento del presidente Petro, se suma el de la Cancillería que a través de un comunicado señaló que para la fecha de la nota, quien era el Embajador de Colombia ante el Gobierno de Nicaragua, ya había presentado su renuncia desde el 31 de enero de 2025 y aceptada el 3 de febrero de 2025.

“El Ministerio precisa que, al momento del envío de la Nota Verbal, la actual viceministra de Relaciones Exteriores y Canciller (e), Rosa Yolanda Villavicencio, no había asumido funciones. Su designación como viceministra se realizó mediante el Decreto 0581 del 28 de mayo de 2025 y tomó posesión del cargo el 6 de junio de 2025”.