Veeduría rechazó captura a lideresa social en Ararca, zona insular de Cartagena

Luego de participar en una protesta donde, al parecer, se reclama la propiedad de un predio en Barú, según información conocida por Caracol Radio, fue detenida la líderesa social Karelis Morales, quien oficia como presidenta del consejo comunitario.

Tras lo sucedido, se pronunció la veeduría de seguridad VEESEINCOL, quien por intermedio de un comunicado rechazó el procedimiento policial donde se habría privado de la libertad a la mujer.

“Reprochamos enérgicamente la detención de su presidenta karelis Morales, consideramos con total seguridad que la misma fue arbitraria por lo que solicitamos a el ministerio público, garantizar los derechos de la lideresa si no también los de su comunidad y los de su familia dentro de este proceso que cabe mencionar pone a la dirigente en riesgo”, dijo el documento firmado por el director Álvaro Schortbougth.

Para VEESEINCOL, se trata de una manifestación que busca el cumplimiento de una orden judicial en favor de los nativos.