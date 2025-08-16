Tres municipios del Quindío están de fiesta este fin de semana, Circasia, La Tebaida y Filandia

El desfile del Yipao es una tradición en las fiestas de los municipios del Quindío. Foto: Cortesía alcaldía de La Tebaida, Quindío

Tres municipios y un corregimiento del Quindío están de fiesta este fin de semana donde los conciertos gratuitos son la principal actividad

La Tebaida y las fiestas del Retorno

El alcalde del municipio Ricardo Celis, dio a conocer que desde el pasado 7 de agosto empezaron con la programación, pero lo fuerte será sin duda este puente festivo donde estarán invitados musicales como el reconocido cantante de música popular El Charrito Negro, Chico Jaramillo, el cantante de vallenato Daniel Calderón entre otros. Pero por acá aprovecho estos espacios para invitar a toda la ciudadanía, especialmente para los tebaidenses que disfrutemos las fiestas de retorno La Tebaida 109 años donde tenemos pues una programación del 7 al 18 de agosto muy amplia.

Y agregó “tenemos concurso de los cantantes de nuestro pueblo también y tenemos la parrilla pues de artistas que van a estar el último fin de semana, va a haber venir el hijo de Vargas, el Charrito Negro, Chico Jaramillo, Dueto Buriticá, Daniel Calderón, va a estar Lucumí, Piroberta, tenemos una tarima, pero muy buena para que nos visite.

Circasia, fiestas de la libertad

En Circasia mucha atención, la tarima principal no está en el parque, está en un espacio maravilloso también en el sector de la galería y nos cuenta el alcalde Julián Andrés Peña “con todo lo tradicional, que sea nuestro Carnaval de Libertad, nuestro Yipao, la elección y coronación de nuestra reina municipal de la libertad, reinado del adulto mayor, encuentro regional de bicicletas antiguas, todo el tema artístico cultural la autorización en sitios oficiales materia de casetas.

Y la presentación en el sector de la galería de artistas de distintos géneros de reconocimiento nacional e internacional, pues por supuesto que estarán de manera abierta para que los circasianos y visitantes pues puedan disfrutar de todo lo que tenemos planeado para nuestras festividades.

Filandia, las fiestas del canasto

El alcalde del municipio de Filandia Quindío, Duberney Pareja y las fiestas del canasto que se extenderán hasta el 20 de agosto “Filandia se prepara para los 147 años. Tendremos sorpresas, música y mucho para ofrecerles, Filandia cumple 147 años y vamos a tirar la casa por la ventana, literal, vamos a tener artistas de talla nacional, internacional

Son las primeras fiestas que vamos a hacer totalmente gratis sin palcos, las puertas de Filandia están abiertas desde el 15 al 20 de agosto. Filandia es la puerta del turismo a nivel mundial para Colombia.

