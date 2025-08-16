Recuperación integral del Parque Centenario inicia el 25 de agosto: libreros tendrán nuevos módulos

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, visitó el Parque Centenario para presentar el nuevo prototipo de módulos que recibirán los libreros y artesanos, como parte del proyecto de recuperación integral de este emblemático espacio del Centro Histórico de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta presentación se realizó en compañía de los propios comerciantes, quienes conocieron de primera mano las características del módulo que ocuparán próximamente.

El alcalde Turbay recorrió el parque junto a representantes de los libreros y artesanos, escuchando sus impresiones y destacando el impacto positivo que tendrá este proceso.

“Hoy ha sido un día realmente especial para nosotros. Nos reunimos con los comerciantes del Parque Centenario, especialmente, con los libreros y artesanos, con quienes hemos conversado durante mucho tiempo sobre la necesidad de apoyar su labor. Hoy no solo trajimos el modelo del nuevo kiosco: lo presentamos oficialmente y fue muy bien recibido. Es un espacio amplio, práctico, agradable, con capacidad para exhibir libros y artesanías, y con condiciones dignas para el trabajo diario”, expresó el mandatario.

La renovación de los módulos representa una inversión de 1.682 millones de pesos, destinados a la construcción de 29 módulos, divididos en dos alas: una con 14 y otra con 15 espacios.

Estas nuevas estructuras reemplazarán los puestos actuales, muchos de los cuales fueron improvisados con materiales rudimentarios. El diseño presentado hoy incluye cubiertas resistentes, buena ventilación y mobiliario funcional, lo que garantizará un entorno laboral seguro, uniforme y estéticamente integrado con el entorno del parque.

Pero esta intervención va mucho más allá. A partir del 25 de agosto, iniciará la recuperación integral del Parque Centenario, que transformará completamente este espacio público.

Además de los nuevos kioscos para libreros y artesanos, el proyecto contempla la recuperación de las zonas verdes, la modernización de las áreas deportivas y de esparcimiento, la restauración de estatuas patrimoniales, la adecuación de un centro de atención al turista y la organización del estacionamiento para chivas turísticas.

“Uno de los lugares más lindos de este nuevo Parque Centenario será precisamente la zona de los libreros. La comunidad está feliz, y nosotros también. Hemos escuchado, dialogado y hoy estamos cumpliendo. Este es un compromiso con quienes han hecho de este parque un punto cultural, comercial y turístico por décadas”, afirmó el alcalde durante la presentación.

La entrega oficial del renovado Parque Centenario será el próximo 7 de diciembre, y vendrá acompañada de una gran jornada cultural con la participación de los libreros, artesanos, instituciones educativas y visitantes.

Además, como parte del componente cultural, se pondrá en marcha un club de lectura gratuito todos los viernes, abierto a colegios, turistas y comunidad en general, fortaleciendo así la lectura y el acceso a la cultura desde el espacio público.

“Estamos muy contentos, todos las personas que pertenecemos a su libreros, con la disposición del alcalde, hacia estos nuevos espacios que vamos a tener para la venta de nuestros libros y de las artesanías. Esto va a ser un cambio extremo total. Por eso estamos tan felices de toda la renovación que se lo van a hacer el parque y que en eso estemos incluidos nosotros también”, comentó Faisury Fontalvo, tradicional librera del Parque Centenario.

El alcalde Turbay concluyó destacando que esta transformación no solo embellecerá el entorno, sino que también devolverá a la ciudadanía un lugar lleno de vida, cultura y oportunidades.

“Vamos a recuperar este pulmón verde del centro histórico. Libreros, turistas, deportistas y familias volverán a encontrar en el Parque Centenario un lugar digno, renovado y vibrante. Este será el nuevo Parque del Librero de Cartagena, y estamos cumpliendo”, concluyó.

Transformación integral

Además de sus nuevos espacios de trabajo, Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Unidad de Desarrollo Económico (UDE) de la Secretaría de Hacienda Distrital, continúa trabajando en el fortalecimiento económico de los libreros ubicados en el emblemático Parque Centenario.

En trabajo conjunto con la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), también se inició la formalización de estos emprendedores, en medio de jornadas que han tenido como objetivo realizar las matrículas de las personas naturales vinculadas a la Asociación de Comerciantes de Libros y Artesanías del Parque Centenario de Cartagena de Indias (Asolibreros del Centenario), así como los registros mercantiles y/o renovaciones.

Este proceso se inició con una capacitación de la CCC, que permitió a los emprendedores libreros conocer la importancia del registro mercantil; y continuó con la prestación de servicios en la Unidad Móvil de la Cámara de Comercio de Cartagena, que se trasladó hasta el Parque Centenario.

El secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González, afirmó: “Queremos que los libreros del Parque Centenario estén a la altura de la transformación que vivirá este escenario, en el gobierno de nuestro alcalde Dumek Turbay Paz. Primero, los formamos en Innovación Empresarial con el Sena, para mejorar su eficiencia, competitividad y adaptación el mercado. Ahora, los formalizamos con la Cámara de Comercio de Cartagena, para que puedan acreditar su calidad de comerciante, tener una protección legal y hacer visibles sus negocios frente a potenciales clientes”.