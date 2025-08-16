Hallan sin vida a adolescente desaparecido tras choque de lancha con la Armada en Urabá

Adolescente encontrado sin vida tras choque de una lancha con embarcación de la Armada Nacional en Urabá. Foto: Cortesía.

Turbo, Antioquia

Tras cuatro días de búsqueda, en las aguas del mar Caribe, en el municipio de Necoclí, fue hallado el cuerpo sin vida de Julio Lara Gutiérrez, un adolescente de 17 años que había desaparecido en medio de un accidente marítimo en el Urabá antioqueño.

Según el reporte de las autoridades, la vestimenta del menor coincidía con la que llevaba puesta el día del siniestro, el pasado 12 de agosto.

El joven había sido reportado como desaparecido luego de que una lancha de pesca artesanal, en la que se movilizaba, chocara con una embarcación de la Armada Nacional en el sector de Punta de Piedra del municipio de Turbo.

Detalles del accidente

El hecho ocurrió en la noche del martes 12 de agosto, cuando unidades de Guardacostas adelantaban un procedimiento de interdicción a una embarcación sospechosa que navegaba a alta velocidad por la zona.

En un comunicado, la Armada explicó que en la operación la lancha oficial colisionó con la artesanal, la cual, según la entidad, realizaba faenas de pesca en horarios no permitidos y sin la señalización requerida. Tras el choque, se suspendió el procedimiento y se activaron de inmediato labores de búsqueda y rescate que se extendieron durante varios días.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso que generó conmoción el Urabá antioqueño.