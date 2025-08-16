Galán afirma que si próximo presidente no gana en primera vuelta tendría problemas de gobernabilidad
El exsenador y director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, fue el personaje de la semana en Caracol Radio. Habló sobre la contienda del 2026.
Colombia
En el marco del Congreso de la ANDI, que se realizó en la ciudad de Cartagena, Caracol Radio habló con el precandidato presidencial del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, quien hizo un análisis sobre lo que será la contienda electoral del próximo año.