Estas son las razas de perros con mayor riesgo a desarrollar epilepsia, según estudio // Caracol Radio

Una de las tendencias que mayor relevancia tiene alrededor del mundo es la de poseer mascotas, aunque es una situación que se ha dado desde antaño, la realidad es que las generaciones más jóvenes han adoptado un estilo de vida en el que hay preferencia por tener una mascota antes que un hijo; de esta manera, su cuidado y bienestar se vuelve prioridad máxima dentro de la consolidación de un hogar.

Según cifras del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), en Colombia, se estima que hay alrededor de 6.6 millones de perros, siendo esta la mascota más común dentro de los hogares colombianos.

Una de las enfermedades de mayor cuidado es la epilepsia en los perros, pues este es uno de los trastornos neurológicos más usuales en la medicina veterinaria y puede afectar gravemente la calidad de vida de los ‘peluditos’ y de sus cuidadores. Un estudio reciente identificó cuáles son las razas de perros más propensos a desarrollar epilepsia.

¿Qué es la epilepsia en perros?

La epilepsia es una enfermedad crónica del sistema nervioso que provoca convulsiones recurrentes debido a descargas eléctricas anormales en el cerebro. Puede tener causas genéticas, estructurales o idiopáticas, su origen sigue siendo incierto.

Los episodios epilépticos suelen presentarse en perros jóvenes y adultos, entre los 6 meses y 6 años de edad. Reconocer los síntomas tempranos permite a los dueños acudir a un veterinario especializado en neurología y establecer un tratamiento adecuado.

Razas de perros con mayor riesgo de epilepsia

De acuerdo con la investigación, existen razas con predisposición genética a sufrir este trastorno. Las más afectadas son:

Beagle

Border Collie

Golden Retriever

Pastor Alemán

Cocker Spaniel

Labrador Retriever

San Bernardo

Caniche (Poodle)

Keeshond

Setter Irlandés

Estas razas mostraron una mayor incidencia de casos en comparación con otras. Sin embargo, cualquier perro, sin importar su linaje, puede desarrollar epilepsia.

¿Qué síntomas evidencian la epilepsia en los perros?

El estudio también subraya la importancia de identificar a tiempo las señales de alerta. Los síntomas más frecuentes incluyen:

Convulsiones o temblores intensos.

Pérdida momentánea de conciencia.

Rigidez muscular.

Movimientos descoordinados o espasmos.

Salivación excesiva.

Confusión o desorientación después del episodio.

Ante cualquiera de estos signos, se recomienda acudir de inmediato a un veterinario para descartar otras enfermedades y confirmar el diagnóstico.

¿Cuál es su tratamiento y cómo afecta la calidad de vida?

Aunque la epilepsia no tiene cura definitiva, existen tratamientos farmacológicos que ayudan a controlar las convulsiones y mejorar la calidad de vida de los perros. El éxito del tratamiento depende de factores como la raza, la edad y la frecuencia de los episodios.

Además, se aconseja que los cuidadores lleven un registro de cada ataque, con la fecha, duración y posibles desencadenantes, para que el especialista pueda ajustar la medicación.

Importancia de la detección temprana

Este estudio refuerza la necesidad de concientizar a los dueños de perros sobre la epilepsia canina, en especial a quienes tienen razas con mayor riesgo. Un diagnóstico temprano y un plan de manejo adecuado pueden marcar la diferencia en la vida del animal.

¿Qué hacer si su perro tiene una convulsión?