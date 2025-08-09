¿Reglas para garantizar el cuidado de las mascotas en el país?: Esto proponen desde el Congreso

Colombia

En el Congreso fue radicado un proyecto de ley que busca establecer lineamientos para garantizar el cuidado y bienestar de las mascotas en el país.

La iniciativa, propuesta por el representante del Partido Liberal, Álvaro Rueda, indica que se deben garantizar estándares mínimos de bienestar para las mascotas como acceso permanente a agua limpia y fresca, alimentación adecuada, un entorno higiénico, espacio suficiente, y atención veterinaria preventiva.

También, establece la prohibición de soledad prolongada. Señala el proyecto que los dueños de mascotas deberán evitar que sus animales de compañía se queden solas por más de 10 horas continúas y propone herramientas de mitigación como la implementación de tecnologías de monitoreo remoto.

“El responsable deberá evitar que el animal de compañía permanezca solo por más de diez horas continuas. En caso de no poder evitarlo, deberá implementar medidas de mitigación como: Uso de enriquecimiento ambiental: Ofrecer estímulos físicos, sensoriales o cognitivos, como juguetes, rascadores, estructuras de juego o dispensadores de alimento, que promuevan su bienestar durante la ausencia del responsable”.

Busca además este proyecto que tanto el Gobierno Nacional y las alcaldías, desarrollen campañas masivas sobre el trato digno y la tenencia responsable de los animales.

“El Gobierno Nacional y las alcaldías, en el marco de su autonomía, desarrollarán campañas masivas en medios de comunicación, redes sociales y espacios comunitarios sobre el trato digno y la tenencia responsable de los animales”.