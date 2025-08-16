En Juan Frío se llevará a cabo el Festival de la Cachama

Villa del Rosario

Villa del Rosario se prepara para vivir una de las festividades más esperadas durante todo el año: El Festival de la Cachama.

Desde el viernes 15 y hasta el domingo 17 de agosto, los amantes de este plato, podrán visitar el corregimiento de Juan Frío y disfrutar de su gastronomía.

“Ya estamos listos, es una gran festividad y queremos decirle a los habitantes de Cúcuta y el Área Metropolitana, que estamos listos para recibirlos, para que vivan la realidad que es Juan Frío, un territorio de paz” dijo Alex Camacho, presidente de la Junta de Acción Comunal.

Actividades como el marrano encebado, la vara encebada, un tobogán en la calle, cabalgata, entre otras, se llevarán a cabo en el corregimiento.

“Aquí la cachama se consume 100% fresca” dijo el dirigente comunal.