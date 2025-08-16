En carreteras de Bolívar incautaron camión con madera ilegal: hay dos detenidos

En un operativo contundente, la seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar logró la captura de dos hombres por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

El hecho se produjo en el kilómetro 132 de la Ruta 2515 Sincelejo - Calamar, donde las unidades de tránsito detuvieron un camión de estaca. Al inspeccionar la carga, se encontraron 161 varas rollizas de madera de la especie Guayacán. Los ocupantes, no pudieron presentar la documentación que acreditara la legalidad y procedencia de la madera.

Ante la flagrancia del delito, se procedió a la captura de ambos individuos, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía en turno de Turbaco - Bolívar.

Este importante resultado es fruto del compromiso y la labor constante de la seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar en la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.

“Este golpe a la deforestación es un paso crucial para proteger nuestro invaluable medio ambiente. El daño causado por la tala ilegal es irreparable y afecta directamente la calidad de vida de nuestras comunidades. Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar un futuro sostenible para Bolívar”. Manifestó, el teniente coronel, John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado.