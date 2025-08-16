Dos municipios del oriente de Caldas celebran festividades ancestrales y musicales

Volante para el concierto en la Plaza de toros. Foto suministrada. Foto: producción del evento.

Samaná: Festival de los palenques

Manizales

Oficialmente inicia el Festival de los Palenques en su edición número 56, donde esta noche se presentará el cantante de reguetón Pipe Calderón.

Este festival que conmemora a los Pantágoras que habitaron el oriente de Caldas y se asentaron en las riberas de los ríos Guarinó, La Miel y Gualí, arranca hoy e irá hasta el próximo lunes y habrá actividades para niños, jóvenes y adultos y una de las novedades es la reactivación del reinado del festival.

“Quiero invitar a todos los caldenses a disfrutar de uno de los festivales más importantes del país. No fue fácil tener está nómina de artistas, pero lo logramos y tendremos a Pipe Peláez, Pipe Calderón, Jhonny Rivera volverá 25 años después, igualmente, el Dueto Buriticá y el Dueto Revelación. Los eventos son gratuitos, tanto los desfiles como el encuentro de colonias y la idea es que la gente del oriente de Caldas, norte del Tolima y occidente de Cundinamarca venga a disfrutar”, describe Jorge Andrés Arango, alcalde de Samaná.

Mañana sábado 16 de agosto habrá recibimiento de las colonias y desfiles de palenques; el domingo 17 el desfile de las carrozas y la presentación de Pipe Peláez y para el cierre, el lunes 18, la despedida de las colonias.

Pensilvania se viste de rock

Mañana se celebrará la cuarta edición de Montaña Rock Fest en el municipio Pensilvania, donde bandas locales, de Manizales y Bogotá se presentarán en el parque principal interpretando sus propios temas, pero también habrá ‘show skate’ y pintura en vivo.

Desde las 3 de la tarde, la entrada estará disponible para los amantes del rock, ya que Carlos Alberto Buriticá, productor general del evento, cuenta cuáles son las bandas que estarán en escenario y las novedades para este año.

“Ya tenemos todos los preparativos para que las ocho bandas se presenten. Nos acompañarán dos de Pensilvania (Santa Pacha y Justin el infortunio), Manizales (Nauj project, Autopista y Khimera) y de Bogotá (Jack N’grass, Lekel y Pez errante). Es una cartera de muy buena producción de diferentes géneros del rock”.

Además, habrá ‘show skate’ y pintaron un óleo del evento y habrá más sorpresas, “por lo que invitamos a la gente a que vengan a Pensilvania de una jornada llena de música y cultura y compartamos entre todos”, concluye el Productor general de Montaña Rock Fest.

La cuarta versión de Montaña Rock Fest cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y de la alcaldía municipal.