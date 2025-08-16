Consejo comunitario de María La Baja recibirá recursos por concepto de reparación

En María la baja destinarán 5.000 millones para reparación colectiva del consejo comunitario.

Así lo dio a conocer el alcalde Ramiro González Mancilla, al tiempo que agradeció a Dios y los delegados de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las víctimas, por la inversión.

La jornada de protocolización del Plan Integral de Reparación Colectiva, tiene como objeto de reparación al al Consejo Comunitario Nuevo Maja de Majagua.

En el acto cristalización se hicieron presente la administración municipal, en cabeza del mandatario municipal, funcionarios del Ministerio del Interior y de Justicia, delegados de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, personería municipal y los anfitriones Consejo Comunitario Nuevo Maja.

Se estableció además, que la reparación colectiva está amparada por las leyes 1448 de 2001, la 2421 de 2024 y el Decreto 4635 de 2011.

A su turno, la nativos y nativas mostraron entusiasmo con la inversión y esperan que se realice la transformación que tanto desean estás comunidades.