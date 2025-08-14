Coosalud es la primera EPS intervenida en iniciar auditoria forense

La Superintendencia de Salud anunció el inicio de la auditoría forense a la intervenida EPS Coosalud, quien suscribió un contrato en una alianza conformada por una firma colombiana y otra internacional.

“Las auditorías forenses deben contribuir con la transparencia del flujo y destino de los recursos públicos de la salud. Al igual que lo está haciendo Coosalud, espero que el resto de intervenidas formalicen el inicio de las auditorías forenses y que se refleje con claridad la trazabilidad de los recursos”, indicó el superintendente, Giovanny Rubiano García.

De acuerdo a la interventora de esta entidad, Gloria Libia Polanía, este proceso tiene como finalidad verificar la veracidad y consistencia de la información reportada por la EPS, evaluar los sistemas de información y controles existentes, e identificar riesgos asociados y posibles irregularidades o fraudes.

“El sector salud debe funcionar como el sistema financiero en donde hay evidencia de cada transacción”, reiteró el superintendente.

Cabe recordar que en la primera EPS entre las intervenidas en comenzar la auditoría forense, se hallaron evidencias como deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas, las cuales han venido afectando significativamente la prestación de los servicios que llevaron a ordenar la intervención forzosa administrativa para administrar el pasado 22 de noviembre de 2024,

A estos hallazgos se suman las denuncias realizadas por Caracol Radio ante presuntos hechos de corrupción dentro de la entidad, en donde, al parecer, habría destinación de los recursos de la salud, a paraísos fiscales.