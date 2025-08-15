Preocupación en La Unión por falta de iluminación y aumento de hurtos

Cúcuta

La comunidad del barrio La Unión denuncia un aumento de hechos de inseguridad por problemas de alumbrado público.

Alertan que hay un sector que queda totalmente a oscuras por daño de luminarias y obstrucción de los árboles, por lo que piden acciones de las empresas y autoridades encargadas.

“Un árbol se robó totalmente la luz y eso es la famosa cueva del lobo, como se puede llamar, a oscuras y después de las 10 de la noche ya la gente se abstiene de pasar por este sector, por la inseguridad, porque la oscuridad se presta para que los delincuentes se escondan ahí, porque vienen de la parte alta del barrio La Unión y hacen sus fechorías” dijo a Caracol Radio Carlos Camacho, líder de la comuna 3.

Ya han presentado las respectivas quejas y a pesar de ello no han obtenido ninguna respuesta, por lo que plantean nuevas estrategias jurídicas.

“En Alumbrado Público son como Shakira, ciegos, sordos y mudos, ya he ido a gestionar y lo único que dicen es que primero la Alcaldía debe autorizar, entonces alcalde, si usted es el responsable, ponga en cintura esta empresas, y a los líderes que de verdad le duelan sus barrios, que hagamos un derecho de petición para que no nos cobren el alumbrado público, cobran y no arreglan nada” puntualizó Camacho.

Mientras esperan una solución, las personas, los vehículos y las mismas viviendas del sector siguen siendo víctimas de la delincuencia.