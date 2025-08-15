Otro homicidio en La Dorada, Caldas: un hombre de 29 años fue asesinado cuando descendía de su moto

Manizales

Como Bryan David León Rojas, de 29 años, fue identificada la víctima quien murió en el lugar de los hechos, exactamente en el barrio Las Margaritas, en el municipio de La Dorada, en Caldas.

Le puede interesar: Caldas lidera su grupo en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala sub-15 que se juega en Cali

De acuerdo a la información preliminar suministrada por la comunidad, el hombre habría sido citado al sitio, al bajarse de su motocicleta fue atacado por un grupo de personas que le ocasionaron la muerte.

Le puede interesar: Murió la mujer que resultó quemada en una residencia de la Galería de Manizales

Una vez se conoció del hecho, personal del CTI, con apoyo de la policía implementó un plan candado para la búsqueda de los presuntos responsables, por el momento, a través de las cámaras de seguridad se analizan los videos para dar con el paradero de los responsables y capturarlos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

Las autoridades piden a la comunidad brindar información que contribuya al esclarecimiento del crimen.