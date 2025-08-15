Ola de violencia golpea a Cúcuta y Tibú en menos de una semana

Norte de Santander.

En menos de tres horas de este jueves, Cúcuta fue escenario de tres ataques sicariales que dejaron a cuatro personas heridas, entre ellas dos menores de edad.

El primer hecho se registró en el barrio Antonia Santos, donde Yonaike Daniel Ybarra Bernal, de 27 años, quien trabaja como domiciliario, fue interceptado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido.

Poco después, en el barrio Carlos Pizarro, una pareja de novios -un joven de 17 años y una adolescente de 14- fue atacada a disparos cuando se encontraba frente a una vivienda. La comunidad trasladó a las víctimas hasta la Unidad Básica de Comuneros para recibir atención médica.

El tercer caso ocurrió en el centro de la ciudad. José Daniel Coronel, comerciante y propietario de un establecimiento, fue baleado por sujetos armados. Las primeras versiones apuntan a que el ataque estaría relacionado con el no pago de extorsiones.

Mientras tanto, en Tibú, la violencia tampoco da tregua. En menos de una semana se han registrado cuatro homicidios. El más reciente ocurrió la tarde de este jueves en el sector conocido como La Casa del Campesino, donde un hombre, aún sin identificar, fue asesinado. Según versiones preliminares, sujetos armados lo habrían llevado hasta esta apartada zona para quitarle la vida.