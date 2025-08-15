“No es un crecimiento como para rasgarse las vestiduras”: Fenalco

Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente de la Federación Colombiana de Comerciantes Fenalco, quien también asistió al congreso de la Andi en cartagena, explicó que el 2.1% que creció la economía del país en el último semestre no era lo que se esperaba, a pesar del optimismo del Gobierno Nacional.

“Si es un crecimiento aceptable, porque es que, si lo comparamos con el del año anterior, hoy el comercio crece al 5.6, pero hace un año decreció al menos 4.4 en la misma temporada y es aceptable porque Colombia está para crecer muchísimo más. Está comprobado que con todas las situaciones adversas que hemos vivido, con solamente dos crecimientos negativos en más de 125 años, pero Colombia está para crecer por encima del 4.5% tranquilamente, entonces pareciera que es una excelente noticia, pero es aceptable, no es un crecimiento como para rasgarse las vestiduras.”

Explicó también que el crecimiento es producto de campañas de ofertas de los comerciantes y días como el padre y la madre, pero en sectores como la construcción aún hay mucho que trabajar.