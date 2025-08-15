Menor de 15 años se ahogó cerca a la bahía de Cartagena
Se trata de un cuerpo de agua ubicado en el barrio San Isidro
En un cuerpo de agua aparentemente prohibido para bañistas, terminó perdiendo la vida Andrés Elías Ardila Polo, un menor de 15 años que falleció por ahogamiento cerca de la bahía de Cartagena.
El trágico hecho tuvo lugar en una zona conocida como La Playita en jurisdicción del barrio San Isidro, hasta donde llegó el hoy fallecido con varios allegados. Lo que se pudo establecer es que Andrés, ingresó a bañarse, pero no tuvo fuerzas para seguir nadando y murió.
Su cadáver fue enviado a medicina legal para darle cristiana sepultura.