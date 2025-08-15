Más de 900 jóvenes celebraron la Asamblea Departamental de Juventudes

Con la participación de más de 900 jóvenes provenientes de todos los municipios del departamento, se vivió la Asamblea Departamental de Juventudes 2025, un espacio de diálogo, construcción colectiva y fortalecimiento de la participación juvenil.

El encuentro, presidido por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, reunió a líderes juveniles, consejeros municipales de juventud, representantes de organizaciones, plataformas y colectivos, así como a jóvenes no organizados que se sumaron a esta jornada de integración y debate.

Durante la Asamblea, se discutieron los principales retos y oportunidades para las juventudes en temas como educación, empleo, participación política, cultura, deporte y medio ambiente. También se construyeron propuestas e insumos para la implementación y fortalecimiento de la Política Pública Departamental de Juventud, conectada con las realidades y necesidades de cada territorio.

La Gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Juventud Departamental, el Consejo Departamental y la Plataforma Departamental de Juventudes, reiteró que estos escenarios son esenciales para fortalecer la articulación entre actores juveniles e institucionales, y para consolidar a las juventudes como protagonistas del desarrollo social, político y cultural del departamento.

La agenda incluyó con un espacio académico, con la universidad central que presentó proyectos y oportunidades para los jóvenes cordobeses, así como momentos de diálogo y construcción colectiva en torno a los retos y oportunidades que enfrentan las juventudes del territorio.

Con esta Asamblea, se marca un hito en la historia de la participación juvenil en Córdoba, reafirmando el compromiso institucional de seguir impulsando espacios donde las juventudes puedan deliberar, proponer y liderar procesos que transformen sus comunidades.