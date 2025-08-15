Más de 1.100 personas beneficiadas con Gobierno al Barrio en El Líbano

El parque del barrio El Líbano se transformó en una gran oficina de servicios integrales, acercando soluciones rápidas y gratuitas a más de 1135 personas, gracias a la estrategia Gobierno al Barrio, liderada por la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La comunidad accedió a vacunación, toma de presión arterial, atención en salud oral, actualización del Sisbén y Renta Ciudadana, orientación laboral, inscripciones a programas educativos, entre otros trámites y beneficios, sin tener que salir de su sector.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de El Líbano, Anderson Muñoz, resaltó que la jornada fue recibida con entusiasmo: “Los habitantes están contentos porque en un solo lugar pudieron resolver trámites que implican traslados y filas largas en diferentes oficinas, como por ejemplo la expedición de la tarjeta de identidad y cédula.

Entre las dependencias y entidades que participaron desde las 7:00 a.m. hasta el mediodía, estuvieron Alerta Cartagena, Asuntos Étnicos, Elyon Yireh, programa de discapacidad, Ese Cartagena, Secretaría de Hacienda Distrital, DADIS, Secretaría de Participación y Desarrollo social, En Territorio, IPCC, Sisbén, Registraduría, quienes atendieron directamente las solicitudes de los asistentes.

Jorge Redondo, director del PES- Pedro Romero, resaltó que “Gobierno al barrio busca continuar acercando servicios y derechos a la población vulnerable, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones y las comunidades a través de una atención integral”.

Esta iniciativa seguirá recorriendo diferentes sectores de Cartagena. La próxima jornada será el otro viernes para que más familias accedan a estos servicios sin barreras ni intermediarios.