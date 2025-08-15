Más de 1.100 personas beneficiadas con Gobierno al Barrio en El Líbano
Esta iniciativa seguirá recorriendo diferentes sectores de la ciudad
El parque del barrio El Líbano se transformó en una gran oficina de servicios integrales, acercando soluciones rápidas y gratuitas a más de 1135 personas, gracias a la estrategia Gobierno al Barrio, liderada por la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero.
La comunidad accedió a vacunación, toma de presión arterial, atención en salud oral, actualización del Sisbén y Renta Ciudadana, orientación laboral, inscripciones a programas educativos, entre otros trámites y beneficios, sin tener que salir de su sector.
El presidente de la Junta de Acción Comunal de El Líbano, Anderson Muñoz, resaltó que la jornada fue recibida con entusiasmo: “Los habitantes están contentos porque en un solo lugar pudieron resolver trámites que implican traslados y filas largas en diferentes oficinas, como por ejemplo la expedición de la tarjeta de identidad y cédula.
Entre las dependencias y entidades que participaron desde las 7:00 a.m. hasta el mediodía, estuvieron Alerta Cartagena, Asuntos Étnicos, Elyon Yireh, programa de discapacidad, Ese Cartagena, Secretaría de Hacienda Distrital, DADIS, Secretaría de Participación y Desarrollo social, En Territorio, IPCC, Sisbén, Registraduría, quienes atendieron directamente las solicitudes de los asistentes.
Jorge Redondo, director del PES- Pedro Romero, resaltó que “Gobierno al barrio busca continuar acercando servicios y derechos a la población vulnerable, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones y las comunidades a través de una atención integral”.
