Horóscopo del profesor Salomón HOY 15 de agosto: Leo y Libra deben perseverar por cumplir sus sueños

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, señala que llegarán cosas positivas para muchos signos del zodiaco en este viernes 15 de agosto. Algunos de ellos, deberán perseverar por alcanzar sus sueños.

A propósito del día 15, este es un número que representa esplendor, florecimiento y vitalidad. Además, las personas nacidas en esta fecha siempre tendrán una chispa que les permitirá llevar alegría a los demás y gozarán de una gran juventud. Por otra parte, se vendrán movimientos planetarios que abrirán puertas nuevas y cancelar situaciones.

Para este día, el asastrologiaprofesor Salomón recomendó bañarse en champaña o vino espumoso antes de acostarse o para el mediodía. Igualmente, es importante buscar el antídoto para atraer la prosperidad y renovar nuestra energía y conciencia en la Luna Llena. El número de hoy es el 2228.

Horóscopo de hoy

Cáncer

Hay que mantener las cosas con calma porque cuando tomamos decisiones de forma alterada, estas pueden ser erradas y podemos estar arrepentidos. Va a llegar un dinero muy importante que se puede usar para algo intersante que dará un buen resultado.

Hay personas que hablan a sus espaldas de cosas negativas, pero no le debe dar transcendencia. Recuerde que se le da poder a las personas para que lo destruyan o lo saquen adelante.

Número de la suerte: 2658

Escorpio

Debe pulir y mejorar algunas cosas en el trabajo. A veces hacemos las cosas de forma automática, y esto puede llevar a la mediocridad. Hay que buscar técnicas nuevas y buenas para perfeccionar porque los demás también buscan superar lo suyo.

Quienes estén consiguiendo un apartamento o una casa nueva, conseguirán un lugar agradable y les irá muy bien. El dinero va a llegar, y va a descubrir la forma de distribuirlo de forma correcta.

Número de la suerte: 9034

Piscis

Tiene la estrella de la suerte a su favor. Hay cosas muy bonitas que se van a dar, se aclararán otras situaciones y algo que estaba buscando se va a lograr. Es importante no pelear con la familia. Trate de hablar o disimule lo sucedido, y sepa decir las cosas porque el modo le puede jugar en contra.

Quienes van a viajar, disfruten su salida.

Número de la suerte: 3411

Géminis

El trabajo viene en cantidad, y tendrá una buena recompensa y una gran bendición. También saldrán unos documentos que necesitaba legalizar. El dinero llegará en una cantidad más que suficiente, y lo que viene para lo que queda de mes vendrá con estabilidad para su vida.

Número de la suerte: 9918

Libra

No se deje desestabilizar de las demás personas por lo que dicen o van a opinar. Es importante atraer lo que usted quiere y hasta dónde quiere llegar. Eso es lo que vale. Recuerde hacer oración para que los ángeles lo acompañen y brinden bendición y protección. Llegará estabilidad para ciertas cosas en su relación, economía o salud.

Número de la suerte: 1359

Acuario

Hay que luchar por lo que quiere y por lo que se ha hecho en la vida. No se deje quitar su espacio ni las cosas que le corresponden. y no permita que otros vengan a aprovecharse de lo que deje en el camino. Hay algo grande de un dinero que le van a devolver. En el amor todo va a estar mejor.

Número de la suerte: 5816

Aries

La carta de la justicia dice que todo se va a aclarar y todo va a estar mejor. La justicia brilla y sale a la cara. Busque equilibrar y mejorar su relación para que el amor esté en mejor orden divino. Va a llegar un dinero que le calmará bastante los nervios.

Número de la suerte: 1933

Leo

El dinero que estaba esperando va a estar llegando, y lo que tanto quiere se va a generar de una manera especial. Las personas que vienen sufriendo por trabajo van a recibir una buena oportunidad laboral. Siga adelante en sus proyectos porque si persevera va a alcanzar lo que quiere.

Número de la suerte: 0123

Sagitario

Hay alguien que va a estar sufriendo una enfermedad, pero vienen personas que ayudarán para superar esta situación. Si tenía problemas y dificultades en el amor, hay algunas cosas que se van a arreglar. También tendrá un golpe de suerte en el dinero, ya sea en un juego de azar o por el auxilio de alguien.

Número de la suerte: 3528

Tauro

Las cosas van a mejorar. Su inteligencia, astucia y capacidad lo llevarán a superar cualquier dificultad. Va a llegar algo muy importante tanto en el amor como en la parte económica. Habrá estabilidad en el trabajo, así como en la parte económica y emocional.

Número de la suerte: 3390

Virgo

Saldrá un contrato que tendrá una buena acogida y buenas perspectivas. Si alguien está soltero o soltera, llegará alguien a su vida. Mientras que otros podrán estabilizar y mejorar su relación. Además, llegará un triunfo económico que le dará tranquilidad y estabilidad para lo que queda del año.

Número de la suerte: 1588

Capricornio

Llegará la tranquilidad, paz y economía, además de proyectos buenos que se llevarán a cabo sin mayor dificultad. Si tiene la oportunidad de cambiar de apartamento, es el momento. Los cambios representan renovación y nuevas oportunidades. No firme papeles sin que tenga la seguridad de lo que es.

Número de la suerte: 2709