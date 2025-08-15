Horóscopo de HOY, 14 de agosto, del Profesor Salomón: Géminis, alguien del pasado tocará su puerta

Hoy es una fecha especial, pues el número 14 representa cambios y milagros. Los que nacieron en esta fecha son personas inteligentes, creativas y capaces. Este año está lleno de retos y actividades que le beneficiarán

Recomendación: encienda una vela blanca y pida que este nuevo año sea iluminado para riquezas, salud, amor y prosperidad.

Color del día: Negro

Negro Número del día: 2350

2350 Código Sagrado: 9960

9960 Fruta del día: fresas con miel

Horóscopo de HOY, 14 de agosto 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Debe aprender a distribuir su dinero, no lo malgaste en cosas que NO necesita, además, un viaje se acerca, ahorre. Póngale atención a su salud, evite estresarse mucho, pues su apetito se verá perjudicado.

Número del día: 1313

Recomendación: agua direccionada antiestrés y la salvia americana.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tenga cuidado con la competencia en el trabajo, puede generarse una rivalidad con algún compañero suyo. Haga las cosas con amor y evite comportamientos negativos. Si estaba pasando por una crisis emocional, pronto se reestablecerá y alguien nuevo llegará.

Número del día: 0928

0928 Recomendación: champaña y crema de ámbar

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

No se desespere, Sagitario, mantenga la calma en sus proyectos y negocios, esta tranquilidad le permitirá ver todo con claridad. Se vienen cosas nuevas en el trabajo y tendrá buenos resultados.

¡Tome un descanso! Lo necesita, también, la relación con su familia mejorará y esto le traerá mucha paz.

Número del día: 0234

Recomendación: cóctel de poder e incienso de citronela.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tenga mucho cuidado con gente negativa y necia que hablan más de la cuenta que no desean nada bueno para su vida. Este pendiente siempre, además, en su trabajo puede que tenga un ascenso, no pierda la oportunidad. Recuerde no contar sus proyectos a nadie, la gente no siempre le desea lo mejor.

Número del día: 3285

Recomendación: medalla de San Benito.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Si tenía documentos pendientes, podrá firmarlos y le saldrán bien. No olvide revisar e investigar que todos estos papeles estén en orden. En el amor, alguien del pasado viene nuevamente, en usted está la decisión de si intentarlo nuevamente o no.

Número del día: 1468

Recomendación: kit de suerte rápida e incienso de canela.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

La estabilidad estará presente en su camino y varios ámbitos de su vida, como la salud, el trabajo, nuevos proyectos y demás. El dinero va a fluir y con ello, podrá disfrutar de viajes y compras.

Número del día: 2799

Recomendación: baño liga del dólar y el agua direccionada del éxito.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Las cartas muestran que muchas cosas que tenía en su vida se van a aclarar, además, mucha fuerza y poder estarán en su camino, nunca deje de creer que puede lograrlo todo.

Número del día: 7839

Recomendación: Incienso angelical y agua de hierro.

Escorpión (23 de octubre al 21 de noviembre)

La economía se activa en su vida, tendrá ideas que va a concretar, todo le saldrá bien en su vida. Todo lo q ye haga en sus negocios le traerá buenas recompensas económicas.

Número del día: 0395

Recomendación: velón de las siete potencias

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Va a tener mucho trabajo y puede que esté corriendo de un lado a otro. Debe fortalecer varias áreas de su vida, sobre todo en el amor, con su familia y consigo mismo. ¡Recuerde que usted también es importante!

Número del día: 7508

Recomendación: perfume de los 45 elementos y el incienso de los tres poderes.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Siga adelante con sus proyectos, las cosas que está planeando tendrá buenos resultados, todo se le dará en el tiempo correcto, perseverancia, esa es la palabra que debe tener grabada. Tauro, puede que una persona de su alrededor la defraude, pero es importante saber quién está realmente contigo.

Número del día: 7428

Recomendación: crema del dinero y el agua direccionada de la sabiduría

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

¡No sea impulsivo, Virgo! Aprenda a que es bueno e importante ser racional, aplica en el ámbito laboral, en el amor y en la familia. No se deje llevar por lo que digan los demás, debe aprender a ser más seguro de sí mismo.

Número del día: 2350

Recomendación: palo santo y el vencedor.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Todos esos cambios que hizo en su vida y con su alrededor, se verán reflejados y disfrutará de ello. Algunas personas viajarán al extranjero y será de mucho éxito todo lo que realice allí.

Número del día: 8033

Recomendación: velón abre caminos y el incienso lluvia de plata.

