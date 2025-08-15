Horóscopo de HOY, 14 de agosto, del Profesor Salomón: Géminis, alguien del pasado tocará su puerta
¿Se ha sentido extraño estos últimos días? Aquí le contamos que dijeron las cartas sobre su signo
Hoy es una fecha especial, pues el número 14 representa cambios y milagros. Los que nacieron en esta fecha son personas inteligentes, creativas y capaces. Este año está lleno de retos y actividades que le beneficiarán
Recomendación: encienda una vela blanca y pida que este nuevo año sea iluminado para riquezas, salud, amor y prosperidad.
- Color del día: Negro
- Número del día: 2350
- Código Sagrado: 9960
- Fruta del día: fresas con miel
Horóscopo de HOY, 14 de agosto 2025
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
Debe aprender a distribuir su dinero, no lo malgaste en cosas que NO necesita, además, un viaje se acerca, ahorre. Póngale atención a su salud, evite estresarse mucho, pues su apetito se verá perjudicado.
- Número del día: 1313
- Recomendación: agua direccionada antiestrés y la salvia americana.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Tenga cuidado con la competencia en el trabajo, puede generarse una rivalidad con algún compañero suyo. Haga las cosas con amor y evite comportamientos negativos. Si estaba pasando por una crisis emocional, pronto se reestablecerá y alguien nuevo llegará.
- Número del día: 0928
- Recomendación: champaña y crema de ámbar
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
No se desespere, Sagitario, mantenga la calma en sus proyectos y negocios, esta tranquilidad le permitirá ver todo con claridad. Se vienen cosas nuevas en el trabajo y tendrá buenos resultados.
¡Tome un descanso! Lo necesita, también, la relación con su familia mejorará y esto le traerá mucha paz.
- Número del día: 0234
- Recomendación: cóctel de poder e incienso de citronela.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
Tenga mucho cuidado con gente negativa y necia que hablan más de la cuenta que no desean nada bueno para su vida. Este pendiente siempre, además, en su trabajo puede que tenga un ascenso, no pierda la oportunidad. Recuerde no contar sus proyectos a nadie, la gente no siempre le desea lo mejor.
- Número del día: 3285
- Recomendación: medalla de San Benito.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Si tenía documentos pendientes, podrá firmarlos y le saldrán bien. No olvide revisar e investigar que todos estos papeles estén en orden. En el amor, alguien del pasado viene nuevamente, en usted está la decisión de si intentarlo nuevamente o no.
- Número del día: 1468
- Recomendación: kit de suerte rápida e incienso de canela.
Acuario (21 de enero al 19 de febrero)
La estabilidad estará presente en su camino y varios ámbitos de su vida, como la salud, el trabajo, nuevos proyectos y demás. El dinero va a fluir y con ello, podrá disfrutar de viajes y compras.
- Número del día: 2799
- Recomendación: baño liga del dólar y el agua direccionada del éxito.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Las cartas muestran que muchas cosas que tenía en su vida se van a aclarar, además, mucha fuerza y poder estarán en su camino, nunca deje de creer que puede lograrlo todo.
- Número del día: 7839
- Recomendación: Incienso angelical y agua de hierro.
Escorpión (23 de octubre al 21 de noviembre)
La economía se activa en su vida, tendrá ideas que va a concretar, todo le saldrá bien en su vida. Todo lo q ye haga en sus negocios le traerá buenas recompensas económicas.
- Número del día: 0395
- Recomendación: velón de las siete potencias
Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)
Va a tener mucho trabajo y puede que esté corriendo de un lado a otro. Debe fortalecer varias áreas de su vida, sobre todo en el amor, con su familia y consigo mismo. ¡Recuerde que usted también es importante!
- Número del día: 7508
- Recomendación: perfume de los 45 elementos y el incienso de los tres poderes.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
Siga adelante con sus proyectos, las cosas que está planeando tendrá buenos resultados, todo se le dará en el tiempo correcto, perseverancia, esa es la palabra que debe tener grabada. Tauro, puede que una persona de su alrededor la defraude, pero es importante saber quién está realmente contigo.
- Número del día: 7428
- Recomendación: crema del dinero y el agua direccionada de la sabiduría
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
¡No sea impulsivo, Virgo! Aprenda a que es bueno e importante ser racional, aplica en el ámbito laboral, en el amor y en la familia. No se deje llevar por lo que digan los demás, debe aprender a ser más seguro de sí mismo.
- Número del día: 2350
- Recomendación: palo santo y el vencedor.
Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)
Todos esos cambios que hizo en su vida y con su alrededor, se verán reflejados y disfrutará de ello. Algunas personas viajarán al extranjero y será de mucho éxito todo lo que realice allí.
- Número del día: 8033
- Recomendación: velón abre caminos y el incienso lluvia de plata.
