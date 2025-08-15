Gabriel Raimondi reveló crisis en América de Cali: fuertes palabras tras derrota contra Pereira

América de Cali obtuvo su tercera derrota consecutiva en la Liga Colombiana, esta vez ante Deportivo Pereira (2-1) en el estadio Hernán Ramírez Villegas, duelo que correspondió a la fecha 7. Con este resultado, el equipo de Raimondi descendió a la casilla decimoctava con 4 unidades, al igual que Águilas Doradas.

En la rueda de prensa posterior al partido, el director técnico de América de Cali, Gabriel Raimondi demostró preocupación por el mal desempeño que ha tenido el equipo durante el torneo: “En los resultados hay una crisis. Hoy fue un partido distinto, hablar de crisis con Santa Fe, Tolima, Fluminense y de crisis futbolística no. Los resultados no se están dando, creo que tenemos profesionales y que seguramente lo vamos a remontar”.

Asimismo, el técnico argentino compartió detalles sobre los jugadores jóvenes que tuvieron participación en el encuentro frente al Matecaña el pasado 14 de agosto, luego de haber dejado en la banca a los titulares que disputaron el partido de ida de la Copa Sudamericana ante Fluminense de Brasil: “Después de dos días se olvida todo, el fútbol es así y te da revancha cada dos o tres días, pero nosotros tenemos una muy importante el martes”.

El entrenador concluyó la rueda de prensa, reconociendo que el equipo no estuvo bien organizado tanto en ataque como en defensa, debido al mal planteamiento desarrollado por las pocas horas de descanso: “No estuvimos claros, y por no seguir el plan de partido, que era estar mucho más alto, mucho más agresivo con nuestros volantes, y también nuestros extremos que podían saltar sobre sus laterales”.

Cabe recordar que el próximo martes 19 de martes, América de Cali jugará la vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, a partir de las 7:30 p.m. (hora Colombia).