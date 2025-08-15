Festival de Gaitas de San Jacinto- Bolívar, este año con feria artesanal

En el marco oficial del Festival de Gaitas de San Jacinto, se desarrolla la Feria Artesanal, un espacio que rinde homenaje a la riqueza cultural y al trabajo de manos talentosas que mantienen vivas las tradiciones del país.

Este importante encuentro reúne a destacados artesanos provenientes de Cúcuta, Villa del Rosario y Toledo (Norte de Santander), así como de Cartagena, Magangué y el municipio anfitrión, San Jacinto, quienes aportan el color, la historia y la identidad de sus regiones a través de piezas únicas y auténticas.

La feria cuenta con el respaldo de Artesanías de Colombia, la Alcaldía Municipal de San Jacinto y la Cámara de Comercio de Cartagena, instituciones que fortalecen y promueven el sector artesanal como motor de desarrollo cultural y económico.

Entre tejidos, cestería, joyería y otras piezas elaboradas con técnicas ancestrales, el público vive una experiencia que conecta el arte con las raíces más profundas de Colombia, reafirmando el valor de las manos artesanas como guardianas de la identidad nacional.