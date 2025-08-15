El Pulso del Fútbol, 15 de agosto de 2025
El Pulso del Fútbol analiza la continuidad de Diego Raimondi en el América tras los malos resultados.
El Pulso del Fútbol, 15 de agosto de 2025
45:49
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Diego Raimondi, DT del América de Cali / Twitter: @AmericadeCali.
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad de los equipos colombianos y los casos de América y Millonarios. Steven dijo: “Este partido no se debió haber jugado, se podía haber jugado en cualquier otro momento, América jugo con la suplencia”. Sobre el tema César agregó: “Los equipos sabían que no se aplazaría la fecha por partidos internacionales y debían seguir con el calendario”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube