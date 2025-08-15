El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 15 de agosto de 2025

El Pulso del Fútbol analiza la continuidad de Diego Raimondi en el América tras los malos resultados.

Diego Raimondi, DT del América de Cali / Twitter: @AmericadeCali.

Jeison Rodríguez

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad de los equipos colombianos y los casos de América y Millonarios. Steven dijo: “Este partido no se debió haber jugado, se podía haber jugado en cualquier otro momento, América jugo con la suplencia”. Sobre el tema César agregó: “Los equipos sabían que no se aplazaría la fecha por partidos internacionales y debían seguir con el calendario”.

YouTube

