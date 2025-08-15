El Pulso del Fútbol, 15 de agosto de 2025

Diego Raimondi, DT del América de Cali / Twitter: @AmericadeCali.

Diego Raimondi, DT del América de Cali / Twitter: @AmericadeCali.

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad de los equipos colombianos y los casos de América y Millonarios. Steven dijo: “Este partido no se debió haber jugado, se podía haber jugado en cualquier otro momento, América jugo con la suplencia”. Sobre el tema César agregó: “Los equipos sabían que no se aplazaría la fecha por partidos internacionales y debían seguir con el calendario”.

