“El país no tiene capacidades”: críticas al sistema migratorio por parte del Sec. Seguridad de Bogotá

Bogotá

En el marco de la captura de un grupo perteneciente al tren de Aragua en Bogotá, el Secretario de Seguridad de la Ciudad criticó fuertemente la situación que se vive en materia de seguridad en la ciudad y que está relacionada con los migrantes. Según el Secretario lo que está pasando es un tema de Seguridad Nacional.

“Que nos demuestran los casos de capturados, es que no tenemos capacidades en el país para poder identificar quienes se están escondiendo para afectar a los colombianos. El tema del control Migratorio es un tema de seguridad nacional”.

Explicó Cesar Restrepo que los controles en frontera deben ser estrictos pero que hay que buscar una solución a lo que pasa.

“Necesitamos patrullas Migratorias, hombres y mujeres de migración que estén acompañando las operaciones de la fuerza pública en cada rincón del país para que cada delincuente no se sienta tranquilo”.

Con un ejemplo, el secretario ilustró lo que viene pasando con los casos de inseguridad y violencia en la ciudad, en donde muchos de los responsables tienen antecedentes en su país de origen, pero en Colombia no son detectados.

“Le pongo un ejemplo, hace tres semanas se presentó el homicidio de una mujer en la localidad de Kennedy y cuando fuimos a verificar quien era la persona responsable, era una persona capturada en Maracaibo hace 13 años relacionada con un caso extremo de extorsión y secuestro y acá estaba viviendo en Bogotá tranquila”.

indicaron desde la secretaría de Seguridad que van a continuar trabajando en operativos que permitan dar con los responsables de los delitos de hurto, extorsión y violencia en la ciudad.