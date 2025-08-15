Dirección de tránsito hace claridad sobre la captación de cámaras de fotodetección en Los Patios

Cúcuta

La dirección de tránsito del municipio de Los Patios hizo claridad frente al manejo en la captación de las cámaras de fotodetección.

Específicamente se refieren al cobro del SOAT y tecnomecánica que algunos conductores han reportado como algo reciente. Afirman que esto ya está establecido desde que empezó la concesión y está en manos de la misma realizar los respectivos cobros.

“Al inicio de la concesión no se empezaron a cobrar o a captar en su defecto el SOAT y el tecnomecánico. Hace un año aproximadamente, el año inmediatamente anterior, empezaron a captar en los puntos fijos. Empezaron con la captación y el debido cobro en los puntos fijos de los sistemas de fotodetección de Los Patios. Se hizo una socialización, pero más que socialización, un recordatorio. Decirle a todos los actores viales, ojo, ustedes deben cumplir con el SOAT y el tecnomecánico” dijo a Caracol Radio Javier Porras, director de tránsito del municipio de Los Patios.

Recalcan que no se trata de un nuevo cobro y que esto no depende de la administración municipal como se ha dado a entender por parte de algunos veedores.

“La Unión Temporal Proyecto Vía Los Patios está en toda la potestad de cobrar y de captar también en los radares móviles, los mismos que estaban aprobados desde el inicio de la concesión. Entonces, esto no es nuevo, esto ya es algo que está aprobado, que está autorizado desde el señor alcalde del año 2015, porque de esa fecha para acá, ningún alcalde que ha tenido el municipio de Los Patios ha tenido aprobación ni actas modificatorias o sesiones y demás en lo que tiene que ver con la aprobación de nuevas captaciones” puntualizó Porras.

Por último dio a conocer que no se contempla la instalación de una nueva cámara de fotodetección como se ha rumorado en redes sociales, ya que esto no está dentro de las competencias de la administración municipal.