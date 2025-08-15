Diputados de Boyacá analizan el impacto del Pacto Boyacá “Raíz Futuro” firmado por el presidente

Tunja

En el inicio de las sesiones extraordinarias de la Duma Departamental, varios diputados expusieron sus puntos de vista sobre el Pacto Boyacá “Raíz Futuro”, suscrito el pasado martes en el municipio de Sotaquirá por el presidente Gustavo Petro, el gobernador Carlos Amaya, la bancada congresista del departamento y representantes del Gobierno Nacional.

El acuerdo contempla inversiones cercanas a 2,5 billones de pesos para la ejecución de 79 proyectos en áreas como infraestructura vial, turismo, maquinaria agrícola y fortalecimiento económico, con un plazo de ejecución de cinco años.

Camilo Morales: “Más que la firma, queremos que lleguen los recursos”

El diputado Camilo Morales manifestó su inconformidad por no haber sido invitado a la firma.

“Tenemos un sinsabor porque no fuimos invitados a Sotaquirá. Hablamos de más de 1,8 billones de pesos que podrían traducirse en progreso para Boyacá, con proyectos de infraestructura, turismo, comercio e industria. Más que la firma, queremos que lleguen los recursos y que se ejecuten lo antes posible, teniendo en cuenta que queda menos de un año de este período presidencial”, dijo.

Morales recordó que en anteriores ocasiones se han firmado pactos con el Gobierno Nacional que no han cumplido las expectativas, por lo que pidió que este acuerdo se traduzca en hechos concretos.

Delmar Leonardo Roa: “Es clave que las instituciones trabajemos articuladamente”

Para el diputado Delmar Leonardo Roa, el pacto es una oportunidad para impulsar el plan de desarrollo del departamento, pero requiere una coordinación estrecha entre las entidades nacionales y departamentales.

“El plazo de ejecución es de cinco años. Lo importante ahora es definir los proyectos incluidos, hacer seguimiento con Planeación Nacional y Departamental, y garantizar que los que ya están en fase tres pasen pronto a contratación. Esperamos que este pacto ‘Raíz Futuro’ traiga resultados positivos, aunque en pactos anteriores algunos temas quedaron rezagados”, afirmó.

Julián David García: “Es una buena noticia que permitirá ver resultados más rápido”

El diputado Julián David García resaltó que el pacto representa un respaldo económico y político importante para Boyacá.

“Son 2,5 billones de pesos destinados a 79 proyectos que no solo impulsarán la economía, sino que mejorarán la productividad y competitividad del departamento. A diferencia del Pacto Bicentenario, que se ejecutaba a diez años, este se cumplirá en cinco, lo que permitirá ver resultados en menor tiempo”, aseguró.

García también destacó la gestión del gobernador Carlos Amaya, la senadora Carolina Espitia, el exrepresentante Jaime Raúl Salamanca y el representante Wilmer Castellanos en la consecución del acuerdo.

Carlos Torres: “Es más un acto mediático que un compromiso real”

Por su parte, el diputado Carlos Torres expresó un marcado escepticismo sobre la efectividad del pacto.

“Es un pacto más, como los que se han firmado antes, pero cuyos beneficios no se han reflejado en nuestras regiones. El Pacto Bicentenario, con seis ejes viales fundamentales, lleva más de siete años con problemas. Lo de Sotaquirá me parece más un acto mediático que algo que vaya a concretarse, especialmente faltando un año para que termine el Gobierno del presidente Petro”, sostuvo.