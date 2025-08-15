¡Atento! Habilitación parcial de la Transversal del Sisga: horarios y vehículos que pueden pasar
Rubén Darío González, alcalde de Santa María, Boyacá, habló en 6AM cómo será la habilitación parcial del paso en la Transversal del Sisga
Luego de varias semanas de cierre debido a las fuertes lluvias que han ocasionado múltiples emergencias en la Transversal del Sisga, corredor vial que conecta a Boyacá con Casanare, este viernes, 15 de agosto, se ha dado la noticia que se realizara una habilitación parcial.
Frente a esto, el alcalde de Santa María, Rubén Darío González habló en 6AM para hablar sobre cómo será la habilitación parcial del paso en la Transversal del Sisga
Noticia en desarrollo.
