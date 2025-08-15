¡Atento! Habilitación parcial de la Transversal del Sisga: horarios y vehículos que pueden pasar

¡Atento! Habilitación parcial de la transversal del Sisga: horarios y quienes pueden pasar

Luego de varias semanas de cierre debido a las fuertes lluvias que han ocasionado múltiples emergencias en la Transversal del Sisga, corredor vial que conecta a Boyacá con Casanare, este viernes, 15 de agosto, se ha dado la noticia que se realizara una habilitación parcial.

Frente a esto, el alcalde de Santa María, Rubén Darío González habló en 6AM para hablar sobre cómo será la habilitación parcial del paso en la Transversal del Sisga

Noticia en desarrollo.