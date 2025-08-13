Ejército intensificó operaciones militares contra ELN y Clan del Golfo en el sur de Bolívar

Cartagena

El Batallón de Selva N.º 48 de la Brigada 19 del Ejército Nacional anunció que continúa desplegando tropas en el sur de Bolívar para intensificar las operaciones militares contra el ELN y el Clan del Golfo, que se disputan el control de 18 municipios de la región.

La ofensiva busca desarticular las redes que controlan las rutas del narcotráfico y la explotación ilícita de yacimientos mineros, actividades que financian a estos grupos y alimentan la violencia en la zona.

Autoridades realizaron reunión de seguridad

Bajo el liderazgo del comandante de la primera división del Ejército Nacional, el brigadier general William Fernando Prieto Ruiz, se realizó una reunión clave en el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, para generar acciones que busquen mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes de la zona.

A este encuentro asistieron representantes de la Procuraduría, la ONU, la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia y el Ministerio del Interior.