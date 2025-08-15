Asesinato en Montería: le quitaron la vida con un disparo en la cabeza

En horas de la mañana del jueves, 14 de agosto, fue asesinado un hombre en el sector conocido como Puerto Platanito en el municipio de Montería.

El infortunado, quien no ha sido identificado, se encontraba en la zona donde laboran los areneros, donde fue sorprendido por un sujeto que le disparó en reiteradas ocasiones.

Uno de los proyectiles fue certero en la cabeza. La víctima murió en el sitio a la vista de los moradores que se encontraban en la zona.

El hecho fue alertado a funcionarios de la Policía Nacional, quienes acudieron a la escena sangrienta, colectaron las evidencias y trasladaron el cadáver a Medicina Legal.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del crimen. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades.