Alejandro Valverde junto a 3000 atletas, listos para Reto Movistar este domingo en Cartagena

Este domingo la Plaza de la Aduana se convertirá en el punto de partida de más de dos mil atletas de running y ciclismo que participarán en la segunda edición del Reto Movistar Cartagena.

En rueda de prensa en el salón Vicente Martínez de la Alcaldía, el ciclista español Alejandro Valverde; el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y el presidente de Movistar Colombia, Fabián Hernández, presentaron la agenda oficial del evento y destacaron la importancia de esta competencia deportiva para la ciudad amurallada.

“Estar en nuevamente en Colombia es una alegría y, mucho más, pedalear con toda esta energía bonita en una ciudad histórica. El recibimiento, la expectativa es toda para poder disfrutar juntos de una pasión. Que sea esta una gran fiesta de paz y deporte”, afirmó el ciclista español Alejandro Valverde.

Para garantizar la seguridad de los participantes, tanto ciclistas como runners contarán con el cierre total de las principales vías y del centro histórico de la ciudad.

Más de 500 personas estarán dedicadas a la logística del evento, con el respaldo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDER), la Armada Nacional de Colombia, la Policía Nacional, la Serrezuela, Bioracer, son en total más de 20 marcas que se han sumado a la feria comercial y a la entrega oficial de kits, iniciativas que buscan impulsar el turismo y la economía de Cartagena.

Se estima que, entre visitantes, ocupación hotelera, transporte aéreo y consumolocal, el impacto económico superará 10 mil millones de pesos durante el fin de semana.

Por su parte, Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena, destacó la importancia estratégica de recibir eventos deportivos como el Reto Movistar. “Este reto es parte fundamental de la apuesta del Gobierno distrital para consolidar a Cartagena como el principal destino de turismo deportivo del Caribe colombiano. Gracias a nuestra inversión en infraestructura, conectividad internacional y la riqueza de nuestros paisajes e historia, estamos recuperando el lugar que siempre nos ha correspondido como sede de eventos deportivos de talla mundial. En 2025 seguiremos avanzando con programas que integran deporte, salud y desarrollo social para fortalecer nuestra identidad”, expresó Turbay.

“En Movistar Colombia estamos orgullosos de impulsar el Reto Movistar Cartagena 2025, con más de 3.000 atletas en ciclismo y running, y la presencia de grandes figuras como Alejandro Valverde y ‘Mochoman’, Óscar Sevilla y Mariana Pajón. Este evento fortalece a Cartagena como epicentro del turismo deportivo en el Caribe y reafirma nuestro compromiso con el deporte como motor de desarrollo, inclusion, bienestar, y por supuesto la major conectividad para el país. Seguiremos liderando con pasión y visión elcamino hacia un futuro más saludable” afirmó, Fabián Hernández, CEO Movistar Colombia.

Sábado 16 de agosto:

A las 6:00 a.m. desde la Torre del Reloj, saldrá una rodada de reconocimiento, con los ciclistas invitados, se realizará un recorrido hasta Mar de indias que se encuentra en el km28 aproximado de la v.

Vía del Mar.

En horas de la tarde los padres y acudientes podrán acompañar a los 200 niños entre, 2 hasta 11 años, en el Retico Cartagena que se realizará en la plaza de la Aduana, desde las 4:00 p.m., quienes participarán en la categoría Push Bikes mixtas: 2,3, 4, 5, 6 y 7 años y bicis con pedales mixtas: 7, 8, 9, 10 y 11 años.

Durante todo el viernes y sábado desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. los participantes podrán reclamar su kit en la Plaza de la Aduana.

A las 6:00 p.m. de la tarde se realizará el conversatorio con Alejandro Valverde y Juan José Florián “Mochoman” en la tarima principal en la Plaza de la Aduana.

Domingo 17 de agosto:

Cierre de vías: Desde las 4:30 a.m. a 12 m progresivos de acuerdo con el transcurso del evento.

El domingo también estarán presentes: Alejandro Valverde, Juan José Florián “Mochoman”, ciclista paralímpico de Movistar Colombia, Mariana Pajón y Victor de la Parte.

Desde las 4:30 a.m. hasta la 12:00 m desde la ciudad amurallada. Desde allí se tomará la Avenida Santander, pedaleando entre las murallas y el mar. Recorreremos el viaducto y sus más de 6 kilómetros sobre la Ciénaga de la Virgen para luego tomar la vía de la Cordialidad. Se continuará hacia El Pozón para tomar rumbo a Turbaco y su exigente premio de montaña, y seguir hasta Arjona para tomar la nueva variante que guiará de regreso, pasando por la refinería de Cartagena.

Frente a la categoría de running, la salida y llegada se realizará en la Plaza de la Armada, los 5 y 10 kilómetros pasarán por el Centro Histórico, Avenida Santander y la Base de la Armada Nacional.