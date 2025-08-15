A licitación dos proyectos complementarios para Businú

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, anunció que en los próximos días comenzarán con el proceso de licitación para ejecutar dos proyectos complementarios a Businú, una obra estratégica para el sistema de transporte fluvial.

El mandatario explicó que el primer proyecto está centrado en la construcción de unas columnas para subir las guayas que atraviesan el afluente y que permiten la movilización de los planchones, único sistema de transporte que actualmente se encuentra operando en el caudal.

La segunda licitación está relacionada con la ejecución de obras de señalización que permitan guiar de manera segura tanto a los areneros como a los propietarios de embarcaciones náuticas que navegan por el afluente.

Kerguelén García sostuvo que estos trabajos serán fundamentales para entregar completo el proyecto de Businú que recibirá las embarcaciones en el mes de diciembre.

Es importante destacar que en Coctemar, ubicado en la ciudad de Cartagena, construyen las flotas con una inversión de 9 mil millones de pesos.

Cada embarcación tendrá capacidad para 38 pasajeros y 2 tripulantes, y estará equipada con motores Suzuki DF200 TX de 200 caballos de fuerza. Según el informe entregado, se están utilizando estándares internacionales ABS para garantizar la seguridad y durabilidad de las estructuras navales que operarán sobre el río Sinú.

Businú, si todo sale como está planeado en el cronograma, entraría en operación en inicio del 2026 con tres embarcaderos que están construidos en Centro Verde, calle 22 y Rancho Grande.