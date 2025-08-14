Yandal y Yostin reaparecen junto a J Kalder con la canción ‘Costeo’

Luego de una década siendo figuras clave en la escena del reguetón colombiano, el dúo Yandar (Óscar Gutiérrez) y Yostin (Juan Esteban Castañeda) / Foto Yandar y Yostin

Luego de una década siendo figuras clave en la escena del reguetón colombiano, el dúo Yandar (Óscar Gutiérrez) y Yostin (Juan Esteban Castañeda) marca su regreso a la música urbana con el lanzamiento de su canción ‘Costeo’, en colaboración con J Kalder.

‘Costeo’ no solo reafirma su legado en la historia del género urbano, sino que también refleja una propuesta sonora que fusiona la vieja escuela con la música moderna de J Kalder, representando así un punto de inflexión en sus carreras artísticas.

En su paso por Lo más Caracol, los artistas contaron cómo nació la creación de ‘Costeo’: “A nivel de producción nos juntamos varios cerebros para la composición. Iniciamos con un flow muy actual y con un reguetón antiguo, porque ese tipo de música es la que la gente quiere volver a escuchar y eso no se debe dejar morir. Además, el acompañamiento de sonidos diferentes hace que la canción tenga más poder y ritmo a la hora de oírla y bailarla”, cuenta Yostin.

Actualmente, ‘Costeo’ ya cuenta con 1,5 millones de visualizaciones en YouTube y más de 186 mil reproducciones en Spotify.

Su video musical destaca por una producción cuidada, una narrativa cargada de referencias a sus raíces y una puesta en escena potente, marcando el renacer de dos artistas que, lejos de extinguirse en la nostalgia, deciden escribir un nuevo capítulo.

Un dato: recordemos que en 2012, la canción ‘Te Pintaron Pajaritos’, una colaboración con Andy Rivera, se convirtió en un himno viral en América Latina, acumulando más de 300 millones de reproducciones en plataformas digitales y otorgándoles una proyección internacional masiva.